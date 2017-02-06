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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1388138913901391>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:51

  airmax78 написав:Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину.

Я вас не учу. Любите, как считаете нужным. У меня был знакомый он тоже любит Украину, по воскресеньям ходит с семьей в церковь, учит детей патриотизму, но при этом деребанит бюджет в особо крупных (перестал с ним общаться, когда узнал). Он не собирается уезжать ему и так хорошо. А был оперный певец и боец АТО Василий Слипак 29 июня 2016 на Донбассе погиб. Он 19 лет проработал во Франции, но когда на Родине началась война, бросил все и стал добровольцем. Все любят по-разному.
У меня остался дом, живут близкие родственники.
Востаннє редагувалось reus в Пон 18 чер, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:53

  airmax78 написав:
  reus написав:На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.

Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный в голову.

Моковия исключено.
Правда, если диверсантом предложат, то подумаю :D
Востаннє редагувалось reus в Пон 18 чер, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:55

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:На счет гражданства, есть возможность получить, но я пока не собираюсь.

Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный выстрел.


оставьте человека в покое, выпейте воды. думаю, польша :)

Не Польша.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:58

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Только не говорите что это Россия. А то это будет контрольный выстрел.


оставьте человека в покое, выпейте воды. думаю, польша :)

Нет уж, дайте мне потоптаться. Хоть какое-то оживление в теме. Плюс я параллельно вспоминаю уроки истории от Реуса... Теряем настоящего патриота. Как так?


переживать будем, когда трибека на малую родину отчалит :D реусу удачи в новых начинаниях! интерестно, почем ушел ФК
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:00

  PrimusInterPares написав:Чего и стоило ожидать... Я тут за 700 км от киева в гостях у родителей. Из примерно 2х десятков дворовых - одна в рашке, 4 в польше. Однушки по 5-6 у.е. четырехкомнатные с "ойроремонтом" по 22-23. Реус поставил хорошою подножку лагерю безликих оптимистов. Велл дан

Какая подножка? Украина - страна возможностей. Не все так плохо, как многие видят.
Уверен, что в Украине я заработал бы денег больше.
Востаннє редагувалось reus в Пон 18 чер, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:переживать будем, когда трибека на малую родину отчалит реусу удачи в новых начинаниях! интерестно, почем ушел ФК

Спасибо! Ушла дороже, чем я предполагал. Озвучивать не буду, т. к. многие не поверят, будут бросаться тапочками :D
Может я планирую НЛ Па 1,5 куе купить на пенсию :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:29

  reus написав:
  trololo написав:переживать будем, когда трибека на малую родину отчалит реусу удачи в новых начинаниях! интерестно, почем ушел ФК

Спасибо! Ушла дороже, чем я предполагал. Озвучивать не буду, т. к. многие не поверят, будут бросаться тапочками :D

Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но это вам повезло хорошо продать. Воспользовались таки моим советом. Комплекс угандошивают с неимоверной скоростью. Если 1.5 года назад я еще смотрел в его сторону, то сейчас вообще не интересно. Ни по 1.5 ни по 1.3 ни, даже, наверное, па 1куе.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.

Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Поинтересуйтесь ценами, будете удивлены.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:41

  reus написав:
  airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.

Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.

Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.
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