Додано: Пон 18 чер, 2018 22:51

airmax78 написав: Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину. Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину.

Я вас не учу. Любите, как считаете нужным. У меня был знакомый он тоже любит Украину, по воскресеньям ходит с семьей в церковь, учит детей патриотизму, но при этом деребанит бюджет в особо крупных (перестал с ним общаться, когда узнал). Он не собирается уезжать ему и так хорошо. А был оперный певец и боец АТО Василий Слипак 29 июня 2016 на Донбассе погиб. Он 19 лет проработал во Франции, но когда на Родине началась война, бросил все и стал добровольцем. Все любят по-разному.У меня остался дом, живут близкие родственники.