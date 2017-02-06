Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Реус, люди, которые хотя бы в теории сохраняют возможность вернуться, всю недвигу не продают. А люди, которые выезжают с концами, не должны учить других, как им любить Украину.
Я вас не учу. Любите, как считаете нужным. У меня был знакомый он тоже любит Украину, по воскресеньям ходит с семьей в церковь, учит детей патриотизму, но при этом деребанит бюджет в особо крупных (перестал с ним общаться, когда узнал). Он не собирается уезжать ему и так хорошо. А был оперный певец и боец АТО Василий Слипак 29 июня 2016 на Донбассе погиб. Он 19 лет проработал во Франции, но когда на Родине началась война, бросил все и стал добровольцем. Все любят по-разному. У меня остался дом, живут близкие родственники.
Востаннє редагувалось reus в Пон 18 чер, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
PrimusInterPares написав:Чего и стоило ожидать... Я тут за 700 км от киева в гостях у родителей. Из примерно 2х десятков дворовых - одна в рашке, 4 в польше. Однушки по 5-6 у.е. четырехкомнатные с "ойроремонтом" по 22-23. Реус поставил хорошою подножку лагерю безликих оптимистов. Велл дан
Какая подножка? Украина - страна возможностей. Не все так плохо, как многие видят. Уверен, что в Украине я заработал бы денег больше.
Востаннє редагувалось reus в Пон 18 чер, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Но это вам повезло хорошо продать. Воспользовались таки моим советом. Комплекс угандошивают с неимоверной скоростью. Если 1.5 года назад я еще смотрел в его сторону, то сейчас вообще не интересно. Ни по 1.5 ни по 1.3 ни, даже, наверное, па 1куе.
airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.
Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня. Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.