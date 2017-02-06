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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1388138913901391

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 935
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
10%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
196
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
146
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 935
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:47

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.

Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.

Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.

Да конечно дороже.
Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к.
У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил.
Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:52

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.

Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.

Да конечно дороже.
Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к.
У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил.
Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.

Мои поздравления. Где вы таких лохов находите? Вашему соседу с Виноградаря тогда тоже повезло. У вас-то не однушка была, а 3ка овер 100 квадратов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году.
PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.
airmax78
 
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Подякував: 659 раз.
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  #<1 ... 1388138913901391
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