Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.
Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня. Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.
Да конечно дороже. Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к. У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил. Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
reus написав:Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня. Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.
Да конечно дороже. Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к. У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил. Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
Мои поздравления. Где вы таких лохов находите? Вашему соседу с Виноградаря тогда тоже повезло. У вас-то не однушка была, а 3ка овер 100 квадратов.
Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году. PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.