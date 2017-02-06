Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.
Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня. Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.
Да конечно дороже. Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к. У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил. Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
reus написав:Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня. Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.
Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.
Да конечно дороже. Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к. У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил. Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
Мои поздравления. Где вы таких лохов находите? Вашему соседу с Виноградаря тогда тоже повезло. У вас-то не однушка была, а 3ка овер 100 квадратов.
Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году. PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.
airmax78 написав:Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году. PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.
То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет. Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против. Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.
airmax78 написав:Блин, ну меня Реус не отпускает... Я уже сбился со счета, какой это по счету знакомый патриот, сделавший ноги из Украины.
reus написав:Я ни в чем не разочаровался. Больше личные причины.
Аирмакс не переживайте. У всех есть свои личные причины. Мы же не знаем обстоятельства, возраст. Может Реусу за 60, ему надоела возня с рабочими, конкурентами и он уехал к детям в Испанию нянчить внуков-правнуков, сидеть в кресле-качалке и кататься на рынок за свежими морепродуктами на Тесле.
Мне 48 полон сил. Нянчить внуков рано Бизнес в Украине был успешным.
от про що я говорив, назбируєш вна неньці овер 100куе, і починаєш відчувати, що краще бути патріотом неньки із Ельфії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Шо ж это такое? Реус - забугор. Первый усиленно готовится к сдаче IELTS с прицелом на то самое. Знакомых, родственников, одногруппников, бывших сотрудников, которые уже срулили, считать - пальцев не хватит на руках и ногах... Кто ж останется в перспективе? Пенсионеры, бурштынокопатели, депутаты и таможенники?
flyman написав:от про що я говорив, назбируєш вна неньці овер 100куе, і починаєш відчувати, що краще бути патріотом неньки із Ельфії
........ так, так..... - нє, щоб тут проявляти свій патріотизм, тут відкрити щось, і навчати/піднімати СВОГО брата! ....піднімати/ставити на ноги свою країну!
...легше за все, звалити з країни і жити там у своє задоволення! - і одягнувши вишиванку, через ютюб, лити крокодилячі сльози, як, ніби, сумую й переймаюсь за Україну(а тим часом, за ноутом, наливати собі в келих дорогого бухла і накладати чорну ікру на тоненький шматок хліба, - думаючи, які ж ви лохи, по ту сторону екрану!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Давно замечено, что чем больший патриот Украины, чем сильнее он любит её, - тем дальше он от неё находится. И именно они больше всего рассказывают, что "нужно больше работать" (скорее всего в Украине), "куча возможностей", "долг родине" и т.д. - только сами предпочитают делать противоположное. Кстати, российские патриоты - такие же. Совпадение?
Я только не могу понять: это ещё одна трещина в рядах розово-окулярныкив, или наоборот - укрепление позиций?
Если что, это не о Реусе, а вообще о "патриотизме" и "розово-очковости"
Вкладчик1234 написав:Давно замечено, что чем больший патриот Украины, чем сильнее он любит её, - тем дальше он от неё находится. И именно они больше всего рассказывают, что "нужно больше работать" (скорее всего в Украине), "куча возможностей", "долг родине" и т.д. - только сами предпочитают делать противоположное. Кстати, российские патриоты - такие же. Совпадение?
Я только не могу понять: это ещё одна трещина в рядах розово-окулярныкив, или наоборот - укрепление позиций?
Если что, это не о Реусе, а вообще о "патриотизме" и "розово-очковости"
не переймайтеся, остаються 3бека та Влад422 розбудовувати неньку. ці хоть капітал не вивозять, на цьому "дякую", а вишиватники люблять неньку як Акурт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:Давно замечено, что чем больший патриот Украины, чем сильнее он любит её, - тем дальше он от неё находится. И именно они больше всего рассказывают, что "нужно больше работать" (скорее всего в Украине), "куча возможностей", "долг родине" и т.д. - только сами предпочитают делать противоположное. Кстати, российские патриоты - такие же. Совпадение?
Я только не могу понять: это ещё одна трещина в рядах розово-окулярныкив, или наоборот - укрепление позиций?
Если что, это не о Реусе, а вообще о "патриотизме" и "розово-очковости"
Чё-то навеяло: вспомнился анекдот про продажу слона "крутэлыком" - м.б. тут тоже накручивание "оптимисмуса" в ходе предпродажной подготовки и раскрутки объекта? Ибо если всё хреново, то кто ж тогда купит? (доказано Захаром и 3к-хрущиком на продажу)