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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1389139013911392>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:47

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Да ладно кокетничать. Ушла максимум па2000 если с хорошим ремонтом. Потому что без ремонта па1500 можно купить.

Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.

Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.

Да конечно дороже.
Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к.
У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил.
Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:52

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Не смешно. Когда вы делали последний раз ремонт? Тем более дизайнерский бизнес уровня.
Видно, что вы не в теме, если конечно это не шутка.

Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.

Да конечно дороже.
Спрос на квартиры с ремонтом на порядок выше, особенно на 1к.
У меня классный дизайнерский ремонт бизнес уровня. Потратил кучу времени и сил.
Покупателю повезло, т. к. он точно сейчас не сделает такой ремонт за те деньги, которые я вложил. Продал дороже, чем мне обошелся. Но все равно покупателю считаю, повезло.

Мои поздравления. Где вы таких лохов находите? Вашему соседу с Виноградаря тогда тоже повезло. У вас-то не однушка была, а 3ка овер 100 квадратов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году.
PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:47

  airmax78 написав:Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году.
PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.

То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.
Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.
Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:37

Exodus

Шо ж это такое?
Реус - забугор. Первый усиленно готовится к сдаче IELTS с прицелом на то самое.
Знакомых, родственников, одногруппников, бывших сотрудников, которые уже срулили, считать - пальцев не хватит на руках и ногах...
Кто ж останется в перспективе? Пенсионеры, бурштынокопатели, депутаты и таможенники? :(
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:56

  reus написав:То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.
Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.
Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.

Ну не хватало, чтобы вы за такой прайс фуфел какой-то продали челу. Но, согласитесь, повезло вам невероятно найти человека, готового оплатить все ВАШИ представления о качественном ремонте и современном дизайне, еще и с премией.
Да делать мне больше нечего - идентифицировать вашу квартиру. Просто интересно было.
Про патриотичность - это легкий сарказм. Хотя, согласитесь, мягко говоря не очень последовательно: несколько лет рассказывать о том, как хорошо жить в Украине, как вы и все ваши знакомые в Украине развиваются и реализуются... а потом, вдруг, раз и свинтить с концами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

печерск, панорама

https://www.skypixel.com/photos/the-motherland-monument
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:14

  airmax78 написав:Ну вы же не хотите сказать, что в ФК делали ремонт дороже чем 500 баксов на метре? Если дороже, то вам дико повезло продать его по себестоимости. Ну, согласитесь, глупо покупать ФК, пусть даже и с ремонтом, дороже, чем стоит ЦП или по цене Тетриса. Это немного разные миры.

Макс цены выросли даже на "долларовые" материалы.
Про работы вообще молчу.
ПС. Не понимаю, зачем при таких расценках мастеров та Польша?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:09

знаменитые "клубные" дома на тампере
место компактного проживания авторитетнейшего эксперта реального уровня цен кржн - захара



Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:09

... то що, ще побалакаємо про іпотеку, чи вже втомились?))))

.....звичайно, що ніхто не знає, що буде з цінами через рік, 5... 10р...... але! :idea:
....тут, на гілці радили, щоб краще було б, якщо весь кредит покривав би орендар...
...то Я знову взяв ту цифру 800 000грн і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ще ні?))
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде :D...... хіба що можна - з долародепо)
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 19 чер, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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