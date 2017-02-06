Додано: Вів 19 чер, 2018 08:47

airmax78 написав: Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году.

PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично. Реус, хоть в личку скиньте плз несколько фоток - посмотреть за что люди готовы чехлиться под 250 куе. И что из себя представляет дизайнерский ремонт бизнес-класса в Киеве в 2018м году.PS Но то, что вы продали ФК - это очень правильно. Даже если нас и не накроет новой волной девала, внутренним политическим или мировым финансовым кризисом или всем сразу - ФК будет дальше только деградировать. И в итоге, когда там все застроится, будет самым убогим комплексом "Серебряной мили". В общем все правильно сделали, хоть и не патриотично.

То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.