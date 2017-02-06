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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1389139013911392

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:16

"Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат"

https://ua.censor.net.ua/news/3072219/c ... revyschyla
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:23

  Frant написав:"Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат"

https://ua.censor.net.ua/news/3072219/c ... revyschyla


Перепись бы провести. Посмотрели бы насколько держстат врет.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:29

  vano80 написав:
  Frant написав:"Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат"

https://ua.censor.net.ua/news/3072219/c ... revyschyla


Перепись бы провести. Посмотрели бы насколько держстат врет.


Ага, особенно в негритянских селах и кварталах городов
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:10

  Рыба-сом написав:Шо ж это такое?
Реус - забугор. Первый усиленно готовится к сдаче IELTS с прицелом на то самое.
Знакомых, родственников, одногруппников, бывших сотрудников, которые уже срулили, считать - пальцев не хватит на руках и ногах...
Кто ж останется в перспективе? Пенсионеры, бурштынокопатели, депутаты и таможенники? :(

Комусь не сподобалась моя відповідь на пост, у якому про мене написано. Так от, по перше, ielts academic, якщо дописувачу це про щось каже.
А по друге, втрачаю сенс щось планувати в країні, в якій обліківка придбає квартири пачками, проте розказує, що за рахунок моїх податків влада повинна йому відремонтувати ЙОГО теплий хрущик на тампере....

Зи. Хто залишиться? Кращі представники з найкращими поглядами - франт, захар, людина муха, сержик.....
Востаннє редагувалось Первый в Вів 19 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.
airmax78
 
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