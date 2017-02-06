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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:16
"Чисельність населення в Україні становить 42,3 млн осіб. За перші 4 місяці року смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат"
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:23
Перепись бы провести. Посмотрели бы насколько держстат врет.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:29
Ага, особенно в негритянских селах и кварталах городов
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:10
Комусь не сподобалась моя відповідь на пост, у якому про мене написано. Так от, по перше, ielts academic, якщо дописувачу це про щось каже.
А по друге, втрачаю сенс щось планувати в країні, в якій обліківка придбає квартири пачками, проте розказує, що за рахунок моїх податків влада повинна йому відремонтувати ЙОГО теплий хрущик на тампере....
Всім процвітання!
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.
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