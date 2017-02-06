Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Шо ж это такое? Реус - забугор. Первый усиленно готовится к сдаче IELTS с прицелом на то самое. Знакомых, родственников, одногруппников, бывших сотрудников, которые уже срулили, считать - пальцев не хватит на руках и ногах... Кто ж останется в перспективе? Пенсионеры, бурштынокопатели, депутаты и таможенники?
Комусь не сподобалась моя відповідь на пост, у якому про мене написано. Так от, по перше, ielts academic, якщо дописувачу це про щось каже. А по друге, втрачаю сенс щось планувати в країні, в якій обліківка придбає квартири пачками, проте розказує, що за рахунок моїх податків влада повинна йому відремонтувати ЙОГО теплий хрущик на тампере....
Зи. Хто залишиться? Кращі представники з найкращими поглядами - франт, захар, людина муха, сержик.....
Востаннє редагувалось Первый в Вів 19 чер, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.
Первый написав:Комусь не сподобалась моя відповідь на пост, у якому про мене написано. Так от, по перше, ielts academic, якщо дописувачу це про щось каже.
Так, щось каже, але я взагалі згадував оце:
Первый написав:Здам ielts і відчуваю, що будеш саменький з захаром на пару вирішувати Петя чи вітя вам сцить в під'їзді. А те, як це буде робити Юля ще й на камеру знімати.
Первый написав:А по друге, втрачаю сенс щось планувати в країні, в якій обліківка придбає квартири пачками, проте розказує, що за рахунок моїх податків влада повинна йому відремонтувати ЙОГО теплий хрущик на тампере....
Тобто, успішну людину "виселяє" з країни анонімус з форуму суто своїми "хотєлками"?
airmax78 написав:Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.
Учитывая длинный список, куда Вы "не успели", можно смело брать ник "Перший непрохідний"
airmax78 написав:Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.
Учитывая длинный список, куда Вы "не успели", можно смело брать ник "Перший непрохідний"
а враховуючи покупку-продаж-покупку прелєсці, то ще "Первий трейдир"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Комусь не сподобалась моя відповідь на пост, у якому про мене написано. Так от, по перше, ielts academic, якщо дописувачу це про щось каже.
Так, щось каже, але я взагалі згадував оце:
Первый написав:Здам ielts і відчуваю, що будеш саменький з захаром на пару вирішувати Петя чи вітя вам сцить в під'їзді. А те, як це буде робити Юля ще й на камеру знімати.
Первый написав:А по друге, втрачаю сенс щось планувати в країні, в якій обліківка придбає квартири пачками, проте розказує, що за рахунок моїх податків влада повинна йому відремонтувати ЙОГО теплий хрущик на тампере....
Тобто, успішну людину "виселяє" з країни анонімус з форуму суто своїми "хотєлками"?
Успішна це не про мене.
Ще не виселяє, а трохи задовбує... він просто як приклад пов'язаний з форумом. І Я розумію що нікуди ми не прийдемо. Простий приклад. У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.
Зи. Ейр розбавить список кращих людей. Тим більше пенсію і ремонт теплого хрущика треба буде комусь оплатити. Це й буде Ейр.
Первый написав:Простий приклад. У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.
і цэ були:
Первый написав: франт, захар, людина муха, сержик.....
Юля прейде пурядок навиде. Во!!!
З.І. А чо з реусом, чувак показав мастер клас переобуванія в прижку?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 чер, 2018 15:11, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.