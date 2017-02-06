Додано: Вів 19 чер, 2018 15:08

airmax78 написав: reus написав: То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.

Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.

Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм. То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.

Ну не хватало, чтобы вы за такой прайс фуфел какой-то продали челу. Но, согласитесь, повезло вам невероятно найти человека, готового оплатить все ВАШИ представления о качественном ремонте и современном дизайне, еще и с премией.

Да делать мне больше нечего - идентифицировать вашу квартиру. Просто интересно было.

Про патриотичность - это легкий сарказм. Хотя, согласитесь, мягко говоря не очень последовательно: несколько лет рассказывать о том, как хорошо жить в Украине, как вы и все ваши знакомые в Украине развиваются и реализуются... а потом, вдруг, раз и свинтить с концами. Ну не хватало, чтобы вы за такой прайс фуфел какой-то продали челу. Но, согласитесь, повезло вам невероятно найти человека, готового оплатить всепредставления о качественном ремонте и современном дизайне, еще и с премией.Да делать мне больше нечего - идентифицировать вашу квартиру. Просто интересно было.Про патриотичность - это легкий сарказм. Хотя, согласитесь, мягко говоря не очень последовательно: несколько лет рассказывать о том, как хорошо жить в Украине, как вы и все ваши знакомые в Украине развиваются и реализуются... а потом, вдруг, раз и свинтить с концами.

Попробуйте сделать ремонт высокого уровня, тогда поговорим о ценах.ФК голые стены па 1,5 куе вы не купите, ценники выше.Хотите поговорить о патриотизме, давайте поговорим. Я создал в Украине рабочие места, люди имеют работу, кормят свои семьи, платят налоги. Бизнес работает и сейчас, работу никто не потерял. Если посчитать, сколько я заплатил всего налогов за свою деятельность, то цифра выйдет внушительная. Даже если 50% разворовали чиновники, то все равно 50% ушло на благо всех.Не буду говорить, сколько я потратил на добровольцев т. к. это не патриотизм, а долг каждого вменяемого украинца и инстинкт самосохранения.Я несколько лет работал над новым проектом, и сейчас экспортирую из Украины продукцию за рубеж, это конечно не высокотехнологичные товары, но с достаточно большой добавочной стоимостью. Государство получит валюту и налоги.Как одно из направлений собираюсь и дальше развивать его за границей сотрудничая с украинскими компаниями и хочу его поднять на более высокий уровень. Валюта государству Украина, налоги, рабочие места.По-прежнему считаю, что в Украине есть все условия, для того, чтобы стать успешным.Теперь расскажите вы о своем патриотизме.