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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1390139113921393

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:08

  airmax78 написав:
  reus написав:То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.
Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.
Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.

Ну не хватало, чтобы вы за такой прайс фуфел какой-то продали челу. Но, согласитесь, повезло вам невероятно найти человека, готового оплатить все ВАШИ представления о качественном ремонте и современном дизайне, еще и с премией.
Да делать мне больше нечего - идентифицировать вашу квартиру. Просто интересно было.
Про патриотичность - это легкий сарказм. Хотя, согласитесь, мягко говоря не очень последовательно: несколько лет рассказывать о том, как хорошо жить в Украине, как вы и все ваши знакомые в Украине развиваются и реализуются... а потом, вдруг, раз и свинтить с концами.

Попробуйте сделать ремонт высокого уровня, тогда поговорим о ценах.
ФК голые стены па 1,5 куе вы не купите, ценники выше.
Хотите поговорить о патриотизме, давайте поговорим. Я создал в Украине рабочие места, люди имеют работу, кормят свои семьи, платят налоги. Бизнес работает и сейчас, работу никто не потерял. Если посчитать, сколько я заплатил всего налогов за свою деятельность, то цифра выйдет внушительная. Даже если 50% разворовали чиновники, то все равно 50% ушло на благо всех.
Не буду говорить, сколько я потратил на добровольцев т. к. это не патриотизм, а долг каждого вменяемого украинца и инстинкт самосохранения.
Я несколько лет работал над новым проектом, и сейчас экспортирую из Украины продукцию за рубеж, это конечно не высокотехнологичные товары, но с достаточно большой добавочной стоимостью. Государство получит валюту и налоги.
Как одно из направлений собираюсь и дальше развивать его за границей сотрудничая с украинскими компаниями и хочу его поднять на более высокий уровень. Валюта государству Украина, налоги, рабочие места.
По-прежнему считаю, что в Украине есть все условия, для того, чтобы стать успешным.
Теперь расскажите вы о своем патриотизме.
Востаннє редагувалось reus в Вів 19 чер, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:10

  flyman написав:
  Первый написав:Простий приклад. У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.


і цэ були:
Первый написав: франт, захар, людина муха, сержик.....


Юля прейде пурядок навиде. Во!!!

Ага. Так вони на зборах і сказали. Платить не будемо. Чекають юлю, адже вона зробить по 5 копійок за квт і все одно будемо п...ть. тому що держава соціальна, а електрика - дана богом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:богом.

G.N:
Богом.

не
  Первый написав:електрика

а газ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:19

  flyman написав:
  Первый написав:богом.

G.N:
Богом.

не
  Первый написав:електрика

а газ

Газ п...ть складніше - може ...ть. Там втрати мінімальні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:28

  flyman написав:
  Первый написав:богом.

G.N:
Богом.

не
  Первый написав:електрика

а газ

Ну Ренат Леонидович у нас пока не бог, а полубог.Ну , а газ нам дан Фирташем.
Востаннє редагувалось Bolt в Вів 19 чер, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:28

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Печальная новость: судя по слухам лавочка с дизельгейтными фольксами и ауди в Украине закрывается. Очень жаль. На этом фоне, смотрю, что у Илты и АЛД размели все бу на дизеле, что стояло месяцами в продаже.

Учитывая длинный список, куда Вы "не успели", можно смело брать ник "Перший непрохідний" :mrgreen:

Слишком длинно. Лучше просто: "Loser"
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:33

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:То, что я сделал, оч. понравилось покупателю, а он на тот момент просмотрел несколько десятков вариантов. С собой как эксперта привел прораба, с которым знаком много лет.
Тот оценил качество и стоимость ремонта. Мебель вся деревянная под заказ. Нет ДСП и т. д. Даже внутренние конструкции мебели натуральная высококачественная фанера. Все остальное тоже на высоком уровне. Делал для себя, уезжать не собирался, но так сложились обстоятельства. Такой ремонт не может стоит дешево. Фото скинуть не могу, т. к. по ним можно идентифицировать квартиру. Да и покупатель против.
Не понимаю в чем не патриотичность. У нас с вами наверное, разные понятия, что такое патриотизм.

Ну не хватало, чтобы вы за такой прайс фуфел какой-то продали челу. Но, согласитесь, повезло вам невероятно найти человека, готового оплатить все ВАШИ представления о качественном ремонте и современном дизайне, еще и с премией.
Да делать мне больше нечего - идентифицировать вашу квартиру. Просто интересно было.
Про патриотичность - это легкий сарказм. Хотя, согласитесь, мягко говоря не очень последовательно: несколько лет рассказывать о том, как хорошо жить в Украине, как вы и все ваши знакомые в Украине развиваются и реализуются... а потом, вдруг, раз и свинтить с концами.

Попробуйте сделать ремонт высокого уровня, тогда поговорим о ценах.
ФК голые стены па 1,5 куе вы не купите, ценники выше.
Хотите поговорить о патриотизме, давайте поговорим. Я создал в Украине рабочие места, люди имеют работу, кормят свои семьи, платят налоги. Бизнес работает и сейчас, работу никто не потерял. Если посчитать, сколько я заплатил всего налогов за свою деятельность, то цифра выйдет внушительная. Даже если 50% разворовали чиновники, то все равно 50% ушло на благо всех.
Не буду говорить, сколько я потратил на добровольцев т. к. это не патриотизм, а долг каждого вменяемого украинца и инстинкт самосохранения.
Я несколько лет работал над новым проектом, и сейчас экспортирую из Украины продукцию за рубеж, это конечно не высокотехнологичные товары, но с достаточно большой добавочной стоимостью. Государство получит валюту и налоги.
Как одно из направлений собираюсь и дальше развивать его за границей сотрудничая с украинскими компаниями и хочу его поднять на более высокий уровень. Валюта государству Украина, налоги, рабочие места.
По-прежнему считаю, что в Украине есть все условия, для того, чтобы стать успешным.
Теперь расскажите вы о своем патриотизме.

Реус, это все хорошо. Резюме мы все писать умеем. А по факту: все активы в Украине с молотка и давай досвидания, нэнька. Ну ОК, давайте тему закроем, тем более, что как раз по поводу отъезда никаких вопросов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:38

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Простий приклад. У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.


і цэ були:
Первый написав: франт, захар, людина муха, сержик.....


Юля прейде пурядок навиде. Во!!!

Ага. Так вони на зборах і сказали. Платить не будемо. Чекають юлю, адже вона зробить по 5 копійок за квт і все одно будемо п...ть. тому що держава соціальна, а електрика - дана богом.

Там есть еще два железобетонных аргумента: "рыжий таракан все равно больше 3.14здит" и "3.14здить у рыжего таракана - это хорошо".
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:48

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:богом.

G.N:
Богом.

не
  Первый написав:електрика

а газ

Газ п...ть складніше - може ...ть. Там втрати мінімальні.

Газ 3.14здять путем скурчивания счетчиков и в масштабах страны это уже просто целый бизнес.
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