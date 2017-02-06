Додано: Вів 19 чер, 2018 16:58

Поэтому нашлось удачное решение и для клиента, который уменьшил задолженность на часть недвижимости, которую не мог полностью сдать в аренду, и для нас – мы получили офис класса А по приемлемой цене. Сюда переедут подразделения из других офисов – с Десятинной, Ковпака и т.д. На оставшиеся офисы у нас уже есть покупатели.

Участники рынка активно обсуждали продажу «башни» в комплексе «Торонто-Киев». Была версия, что вы продали ее за $11 млн группе «Ковальская». Вы можете подробнее рассказать об этой сделке?



– Да, действительно, недавно мы продали башню А в этом комплексе. Это очень хороший объект и интересный кейс. У нас было четыре активных интересанта, поэтому мы проводили аукцион.



– Вы также продали БЦ «Ренессанс». Насколько успешной оказалась сделка?



– Этот бизнес-центр нам также достался вместе с Банком Кипра. Мы продали его выше оценки, по которой объект находился на нашем балансе. Мы довольны этой сделкой. Покупатель – тоже, поскольку это хороший доходный объект с почти 100-процентной заполняемостью.

– Кто сейчас выступает основным покупателем подобных объектов?



– Мы видим, что спрос на объекты, особенно с гарантированным доходом, на рынке вырос. Есть один-два игрока с фондированием от «настоящих» нерезидентов, а все остальные – внутренние инвесторы. Некоторые из них – это девелоперы с хорошей репутацией, давно работающие на рынке, а другие – инвесторы, которые хотят разместить небольшие деньги – до $10-15 млн – в недвижимость. Для них это альтернативная форма консервативных инвестиций.