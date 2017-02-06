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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1391139213931394

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.

решение проблемы: счетчики переносятся на уличные столбы
"все просто"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:58

Немного о коммерческом РН

https://finclub.net/analytics/aleksandr-lukanov-problemnye-zaemshchiki-ponyali-chto-vechno-begat-ne-reshenie.html
Поэтому нашлось удачное решение и для клиента, который уменьшил задолженность на часть недвижимости, которую не мог полностью сдать в аренду, и для нас – мы получили офис класса А по приемлемой цене. Сюда переедут подразделения из других офисов – с Десятинной, Ковпака и т.д. На оставшиеся офисы у нас уже есть покупатели.

Участники рынка активно обсуждали продажу «башни» в комплексе «Торонто-Киев». Была версия, что вы продали ее за $11 млн группе «Ковальская». Вы можете подробнее рассказать об этой сделке?

– Да, действительно, недавно мы продали башню А в этом комплексе. Это очень хороший объект и интересный кейс. У нас было четыре активных интересанта, поэтому мы проводили аукцион.

– Вы также продали БЦ «Ренессанс». Насколько успешной оказалась сделка?

– Этот бизнес-центр нам также достался вместе с Банком Кипра. Мы продали его выше оценки, по которой объект находился на нашем балансе. Мы довольны этой сделкой. Покупатель – тоже, поскольку это хороший доходный объект с почти 100-процентной заполняемостью.

– Кто сейчас выступает основным покупателем подобных объектов?

– Мы видим, что спрос на объекты, особенно с гарантированным доходом, на рынке вырос. Есть один-два игрока с фондированием от «настоящих» нерезидентов, а все остальные – внутренние инвесторы. Некоторые из них – это девелоперы с хорошей репутацией, давно работающие на рынке, а другие – инвесторы, которые хотят разместить небольшие деньги – до $10-15 млн – в недвижимость. Для них это альтернативная форма консервативных инвестиций.


Кроме того, произошла общая стабилизация и улучшение ситуации на рынке. Например, цены на работающую недвижимость пошли вверх, и теперь заемщику уже проще договориться с банком. Раньше цены были низкими, и реализация залога не была решением проблемы, поскольку заемщик оставался должен банку.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:07

Faceless, если всё так хорошо, то почему должнику пришлось продать недвижимость, а не рассчитаться по долгам с текущего кешфлоу?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:30

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
  pesikot написав:zahar_
Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? :)
Поэтому и боитесь держать пари :)
Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор :)


Вы газету прочитали что я выкладывал ?
Расскажите что поняли ?
Не осилили? Сидите в луже и не булькайте тогда.

Плохо отсканированный текст некогда популярной газеты, в которой одним предложением говорится, что есть возможность получить помошь на погашение ипотеки в размере 12 тыс ойро.
Человек-муха и то больше выложил об этой программе, только программа не единоразово 12 тыс ойро, а 1200 ойро в год в течении 10 лет. Говоря о 12 тыс ойро вы заведомо вводили в заблужение, не описывая детали программы.
И ещё, вы писали, что уже "выплачивают", то есть деньги получают по программе, но программа ещё не принята, поэтому никто ещё не получает никаких выплат. Но в случае, принятия программы, действия программы начнётся с 1 января 2018 года.

Я вам это уже писал, но вы не осилили тот текст. А мне не сложно повторить.


Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5.
Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".
Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.
Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в
парламенте после подписания.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:25

  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:31

  Хомякоид написав: Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5.
Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".
Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.
Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в
парламенте после подписания.

Сперва вы небрежно бросили мне ссылки, чем сразу нарушили условие договора.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спальный район чтобы был, вблизи индустрия, супермаркеты, тренажерные залы, метро.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:09

  fefelova написав:Спальный район чтобы был, вблизи индустрия, супермаркеты, тренажерные залы, метро.

ПОХ!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:09

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5.
Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".
Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.
Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в
парламенте после подписания.

Сперва вы небрежно бросили мне ссылки, чем сразу нарушили условие договора.

Писякота, вы несёте чушь.
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