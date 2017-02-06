Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:У товариша, не В самому бідному садовому товаристві, втрати електроенергії в мережах товариства більше ШІСТДЕСЯТИ ПРОЦЕНТІВ.... за фразу люди, перестаємо красти електроенергію чуть не побили.
решение проблемы: счетчики переносятся на уличные столбы "все просто"(с)
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Поэтому нашлось удачное решение и для клиента, который уменьшил задолженность на часть недвижимости, которую не мог полностью сдать в аренду, и для нас – мы получили офис класса А по приемлемой цене. Сюда переедут подразделения из других офисов – с Десятинной, Ковпака и т.д. На оставшиеся офисы у нас уже есть покупатели.
Участники рынка активно обсуждали продажу «башни» в комплексе «Торонто-Киев». Была версия, что вы продали ее за $11 млн группе «Ковальская». Вы можете подробнее рассказать об этой сделке?
– Да, действительно, недавно мы продали башню А в этом комплексе. Это очень хороший объект и интересный кейс. У нас было четыре активных интересанта, поэтому мы проводили аукцион.
– Вы также продали БЦ «Ренессанс». Насколько успешной оказалась сделка?
– Этот бизнес-центр нам также достался вместе с Банком Кипра. Мы продали его выше оценки, по которой объект находился на нашем балансе. Мы довольны этой сделкой. Покупатель – тоже, поскольку это хороший доходный объект с почти 100-процентной заполняемостью.
– Кто сейчас выступает основным покупателем подобных объектов?
– Мы видим, что спрос на объекты, особенно с гарантированным доходом, на рынке вырос. Есть один-два игрока с фондированием от «настоящих» нерезидентов, а все остальные – внутренние инвесторы. Некоторые из них – это девелоперы с хорошей репутацией, давно работающие на рынке, а другие – инвесторы, которые хотят разместить небольшие деньги – до $10-15 млн – в недвижимость. Для них это альтернативная форма консервативных инвестиций.
Кроме того, произошла общая стабилизация и улучшение ситуации на рынке. Например, цены на работающую недвижимость пошли вверх, и теперь заемщику уже проще договориться с банком. Раньше цены были низкими, и реализация залога не была решением проблемы, поскольку заемщик оставался должен банку.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
pesikot написав:zahar_ Что, слив Хомякоида покоя не даёт ? Поэтому и боитесь держать пари Да и Frant с его прогнозом средней ЗП на 1-й квартал 2018 в луже сидит до сих пор
Вы газету прочитали что я выкладывал ? Расскажите что поняли ? Не осилили? Сидите в луже и не булькайте тогда.
Плохо отсканированный текст некогда популярной газеты, в которой одним предложением говорится, что есть возможность получить помошь на погашение ипотеки в размере 12 тыс ойро. Человек-муха и то больше выложил об этой программе, только программа не единоразово 12 тыс ойро, а 1200 ойро в год в течении 10 лет. Говоря о 12 тыс ойро вы заведомо вводили в заблужение, не описывая детали программы. И ещё, вы писали, что уже "выплачивают", то есть деньги получают по программе, но программа ещё не принята, поэтому никто ещё не получает никаких выплат. Но в случае, принятия программы, действия программы начнётся с 1 января 2018 года.
Я вам это уже писал, но вы не осилили тот текст. А мне не сложно повторить.
Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5. Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья". Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно. Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в парламенте после подписания.
Хомякоид написав: Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5. Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья". Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно. Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в парламенте после подписания.
Сперва вы небрежно бросили мне ссылки, чем сразу нарушили условие договора.
Хомякоид написав: Извините, мы договаривались про скан в газете ТОП-5. Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья". Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно. Газета топ-5 не будет фейки пускать. Это не Украина где хлопцы законы меняют в парламенте после подписания.
Сперва вы небрежно бросили мне ссылки, чем сразу нарушили условие договора.