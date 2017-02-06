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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 чер, 2018 23:18
Оранжевый-хит сезона написав:
а дешевея уже не будет
Приведённые цены на однухи в панели в зажопьях - бред.
Особенно когда за ремонт в однокомнатном карцере на 1м этаже хотят минимум 600у.е. за метр. При себестоимости 280-300.
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барабашов
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