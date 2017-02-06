Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ще питаннячко пану Фейцлецу. Якщо все так добре, чому в Україні ціни на нерухомість падають вже 11-й рік поспіль????? Див. графік на Домік.уа. Чи здатний він пояснити цей феномен? Назвемо його, для прикладу "феномен рожевих окулярів" чи "парадокс Фейцлец-зростання"((()