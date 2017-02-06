RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1392139313941395

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет

Приведённые цены на однухи в панели в зажопьях - бред.
Особенно когда за ремонт в однокомнатном карцере на 1м этаже хотят минимум 600у.е. за метр. При себестоимости 280-300.
барабашов
 
Повідомлень: 959
З нами з: 16.06.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:24

ще питаннячко пану Фейцлецу.
Якщо все так добре, чому в Україні ціни на нерухомість падають вже 11-й рік поспіль????? Див. графік на Домік.уа. Чи здатний він пояснити цей феномен? Назвемо його, для прикладу "феномен рожевих окулярів" чи "парадокс Фейцлец-зростання"((()
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет

Отличная аргументация. :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 19.09.10
Подякував: 367 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:08

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... a-kvartiri? utm_medium=email&utm_source=new-objects-reminder&utm_campaign=cron2018-06-19

а дешевея уже не будет

Отличная аргументация. :D

Хто ж будет скупати квартири пачками в Києві, якщо пан Реус емігрує за кордон?? І пан Фейцлец мовчи позирає крізь рожеві окуляри і нічого не купляє.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1392139313941395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1080, 1081, 1082
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10817 1973230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 22:46
kingkongovets
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85689
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.