Додано: Сер 20 чер, 2018 07:50

Оранжевый-хит сезона написав: remark написав: Где же ты дешевей?

https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19 Где же ты дешевей?

а дешевея уже не будет а дешевея уже не будет

Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки.+ наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз:+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране.+ возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.