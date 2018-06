Додано: Сер 20 чер, 2018 08:44

Любопытный написав: Оранжевый-хит сезона написав: remark написав: Где же ты дешевей?

https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19 Где же ты дешевей?

а дешевея уже не будет а дешевея уже не будет



Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.



По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки.

+ наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз:

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6



+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране.

+ возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).



Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть. Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки.+ наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз:+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране.+ возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.



ВВП України в першому кварталі виріс на 17.40% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,64 млрд дол. США, це один із найбільших приростів ВВП серед всіх країн Європи.



Порівняно з I кварталом 2016 року приріст ВВП склав 44.45%, і це точно буде найбільшим приростом серед всіх країн Європи.



ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року (з 591 млрд грн до 700 млрд грн).



На такий приріст ВВП найбільше вплинуло суттєвий ріст фонду оплати праці працівників, який виріс в доларах на 24,44%







https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 1691840349 ВВП України в першому кварталі виріс на 17.40% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,64 млрд дол. США, це один із найбільших приростів ВВП серед всіх країн Європи.Порівняно з I кварталом 2016 року приріст ВВП склав 44.45%, і це точно буде найбільшим приростом серед всіх країн Європи.ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року (з 591 млрд грн до 700 млрд грн).На такий приріст ВВП найбільше вплинуло

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.