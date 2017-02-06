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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1392139313941395

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет

Приведённые цены на однухи в панели в зажопьях - бред.
Особенно когда за ремонт в однокомнатном карцере на 1м этаже хотят минимум 600у.е. за метр. При себестоимости 280-300.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет

Отличная аргументация. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:20

  reus написав: бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Киев лакшери деморализован :? ,теперь недвига вполовину
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет


Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.

По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки.
+ наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6

+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране.
+ возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).

Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:34

  барабашов написав:
  remark написав:Где же ты дешевей? http:

Приведённые цены на однухи в панели в зажопьях -бред.
Особенно когда за ремонт в однокомнатном карцере на 1м этаже хотят минимум 600у.е. за метр. При себестоимости 280-300.

мне кажется, что вторая часть вашего поста тили не связана с первой, то ли вообще ей противоречит
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:44

  Любопытный написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  remark написав:Где же ты дешевей?
https://ua.m2bomber.com/obj/336775574/v ... 2018-06-19

а дешевея уже не будет


Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.

По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки.
+ наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6

+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране.
+ возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).

Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.


ВВП України в першому кварталі виріс на 17.40% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,64 млрд дол. США, це один із найбільших приростів ВВП серед всіх країн Європи.

Порівняно з I кварталом 2016 року приріст ВВП склав 44.45%, і це точно буде найбільшим приростом серед всіх країн Європи.

ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року (з 591 млрд грн до 700 млрд грн).

На такий приріст ВВП найбільше вплинуло суттєвий ріст фонду оплати праці працівників, який виріс в доларах на 24,44%

Зображення
Зображення
https://www.facebook.com/volodymyr.komp ... 1691840349
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:50

  kingkongovets написав:ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Такими темпами Украина скоро станет "мировым гегемоном" :-)

Да уж, перед самыми выборами будет рост и 1800.51%


Такие "картины в гривнях" любой керманыч нарисует
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 20 чер, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:51

kingkongovets так вроде всем понятно что ВВП рос за счет поднятия мин зарплаты, инфляции и дешевея доллара :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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