Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав: бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!
Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.
По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки. + наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6
+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране. + возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).
Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.
Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.
По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки. + наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6
+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране. + возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).
Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.
ВВП України в першому кварталі виріс на 17.40% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,64 млрд дол. США, це один із найбільших приростів ВВП серед всіх країн Європи.
Порівняно з I кварталом 2016 року приріст ВВП склав 44.45%, і це точно буде найбільшим приростом серед всіх країн Європи.
ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року (з 591 млрд грн до 700 млрд грн).
На такий приріст ВВП найбільше вплинуло суттєвий ріст фонду оплати праці працівників, який виріс в доларах на 24,44%
kingkongovets написав:ВВП України в першому кварталі виріс на 17.40% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,64 млрд дол. США, це один із найбільших приростів ВВП серед всіх країн Європи.
Порівняно з I кварталом 2016 року приріст ВВП склав 44.45%, і це точно буде найбільшим приростом серед всіх країн Європи.
ВВП України в гривнях в першому кварталі виріс на 18.51% порівняно з аналогічним періодом минулого року (з 591 млрд грн до 700 млрд грн).
На такий приріст ВВП найбільше вплинуло суттєвий ріст фонду оплати праці працівників, який виріс в доларах на 24,44%
Такие фокусы ничего кроме заоблачной инфляции не давали. Ну и курс гривны к доллару как бы не способствует положительному сальдо внешней торговли. Как внешние долги обслуживать при таком балансе? Хотя бы проценты платить как, не беря новых долгов?