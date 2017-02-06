ребе Нок написав:
Киев лакшери деморализован ,теперь недвига вполовину
Вполовину только НЛ - там больше вообще некому покупать - последний человек, считавший НЛ парадизом делает ноги.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45
Вполовину только НЛ - там больше вообще некому покупать - последний человек, считавший НЛ парадизом делает ноги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:12
Це з 3 куе до 1,5 куе з ремонтом?
При зарплаті в чернівецькій області в 5 кгрн?
Не вірю. 1 зп = 1 квадрат з італійськими меблямм і мрамором.
Фактор на вибір: девал, смертність, еміграція, імміграція, ревал, подорожчання/здешевлення бензину, ревал, інфляція...
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21
Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40
Владельцы свеженьких Туарегов и РРоверов и одновременно субсидианты по коммуналке будут крайне возмущены.
Прям как "афганцы" по 120кг вчера под Радой.
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