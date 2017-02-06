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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1393139413951396

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:45

  ребе Нок написав:
  reus написав: бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Киев лакшери деморализован :? ,теперь недвига вполовину

Вполовину только НЛ - там больше вообще некому покупать - последний человек, считавший НЛ парадизом делает ноги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:12

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  reus написав: бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!

Киев лакшери деморализован :? ,теперь недвига вполовину

Вполовину только НЛ - там больше вообще некому покупать - последний человек, считавший НЛ парадизом делает ноги.

Це з 3 куе до 1,5 куе з ремонтом?
При зарплаті в чернівецькій області в 5 кгрн?
Не вірю. 1 зп = 1 квадрат з італійськими меблямм і мрамором.

Фактор на вибір: девал, смертність, еміграція, імміграція, ревал, подорожчання/здешевлення бензину, ревал, інфляція...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21

Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным

https://kyiv.comments.ua/news/2018/06/20/101935.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40

  kingkongovets написав:Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным

https://kyiv.comments.ua/news/2018/06/20/101935.html


Владельцы свеженьких Туарегов и РРоверов и одновременно субсидианты по коммуналке будут крайне возмущены.
Прям как "афганцы" по 120кг вчера под Радой.
барабашов
 
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