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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21
Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40
Владельцы свеженьких Туарегов и РРоверов и одновременно субсидианты по коммуналке будут крайне возмущены.
Прям как "афганцы" по 120кг вчера под Радой.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поскольку мой выезд из страны спровоцировал падения РН на 50%, спешите покупать недвигу, пока окно возможностей открыто!
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:50
будете откупать прэлэсць?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:51
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:05
Frant
ШО Ж вы такой злобный пессимист!
Посмотрите это видео, может это вам поможет посмотреть на мир по-другому и поможет заработать пару доп. копеек
Востаннє редагувалось reus в Сер 20 чер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:09
Ага.
Предложение квартир бизнес-класса в новостройках Москвы с 2014 года увеличилось в четыре раза, а минимальный бюджет покупки снизился вдвое.
Хто не сховався, Я не винний
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:19
главное цэ понятно и ребёнку и проффесору
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35
Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!
А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!
Меня этот тип раздражает, все время пургу постит. То "газеты с Германии про северный поток трубят" - да срать хотели на этот локальный проект, весь этот вонючий газ дешевле стоит чем профицит бюджета Германии.
Украинские сми делают такой эгоцентричный самообман - постят новости только o своих проблемах и переводы из заграничных источников о своих темах, а мы как-бы не в центре вселенной, а явно на окраине, беднейшая страна европы... К примеру - прокурорская группа закончила расследование по сбiтому боингу - у нас неделю целую это было новостью, в Германии я этой новости вообще нигде ни разу не увидел. Новости с фронта - в Германии вчера первый раз за 2 года появилась заметка в Шпигеле и то, в контексте футбола, и так далее...
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 20 чер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41
Модератор, пора банити!!!!!
Закон діятиме із 1.1.2018.
Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага.
Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято?
Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 чер, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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