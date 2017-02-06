Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35

Хомякоид написав: Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".

Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.

Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".Почему автор так написал,

Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!Меня этот тип раздражает, все время пургу постит. То "газеты с Германии про северный поток трубят" - да срать хотели на этот локальный проект, весь этот вонючий газ дешевле стоит чем профицит бюджета Германии.Украинские сми делают такой эгоцентричный самообман - постят новости только o своих проблемах и переводы из заграничных источников о своих темах, а мы как-бы не в центре вселенной, а явно на окраине, беднейшая страна европы... К примеру - прокурорская группа закончила расследование по сбiтому боингу - у нас неделю целую это было новостью, в Германии я этой новости вообще нигде ни разу не увидел. Новости с фронта - в Германии вчера первый раз за 2 года появилась заметка в Шпигеле и то, в контексте футбола, и так далее...