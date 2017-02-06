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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1394139513961397>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21

Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным

https://kyiv.comments.ua/news/2018/06/20/101935.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40

  kingkongovets написав:Въезд в центральную часть столицы могут сделать платным

https://kyiv.comments.ua/news/2018/06/20/101935.html


Владельцы свеженьких Туарегов и РРоверов и одновременно субсидианты по коммуналке будут крайне возмущены.
Прям как "афганцы" по 120кг вчера под Радой.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поскольку мой выезд из страны спровоцировал падения РН на 50%, спешите покупать недвигу, пока окно возможностей открыто! :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:50

  reus написав:Поскольку мой выезд из страны спровоцировал падения РН на 50%, спешите покупать недвигу, пока окно возможностей открыто! :D

будете откупать прэлэсць?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:51

  reus написав:Поскольку мой выезд из страны спровоцировал падения РН на 50%, спешите покупать недвигу, пока окно возможностей открыто! :D

Он улетел, но обещал вернуться?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:05

Frant
ШО Ж вы такой злобный пессимист!
Посмотрите это видео, может это вам поможет посмотреть на мир по-другому и поможет заработать пару доп. копеек :D
Востаннє редагувалось reus в Сер 20 чер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:09

  reus написав:Поскольку мой выезд из страны спровоцировал падения РН на 50%, спешите покупать недвигу, пока окно возможностей открыто! :D


Ага.
http://dom.lenta.ru/news/2018/06/20/bus ... from_lenta

Предложение квартир бизнес-класса в новостройках Москвы с 2014 года увеличилось в четыре раза, а минимальный бюджет покупки снизился вдвое.



Хто не сховався, Я не винний :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:19

  Frant написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets так вроде всем понятно как ВВП вырос за счет поднятия мин зарплаты, инфляции и дешевея доллара :roll:

Не всім це зрозуміло.


главное цэ понятно и ребёнку и проффесору :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35

  Хомякоид написав: Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".
Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.


Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.

Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!

А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!


Меня этот тип раздражает, все время пургу постит. То "газеты с Германии про северный поток трубят" - да срать хотели на этот локальный проект, весь этот вонючий газ дешевле стоит чем профицит бюджета Германии.

Украинские сми делают такой эгоцентричный самообман - постят новости только o своих проблемах и переводы из заграничных источников о своих темах, а мы как-бы не в центре вселенной, а явно на окраине, беднейшая страна европы... К примеру - прокурорская группа закончила расследование по сбiтому боингу - у нас неделю целую это было новостью, в Германии я этой новости вообще нигде ни разу не увидел. Новости с фронта - в Германии вчера первый раз за 2 года появилась заметка в Шпигеле и то, в контексте футбола, и так далее...
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 20 чер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:41

  Kripo написав:
  Хомякоид написав: Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья".
Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.


Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.

Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!

А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!

А так ты обоссаный кусок Г. на палочке....

Модератор, пора банити!!!!!

Закон діятиме із 1.1.2018.
Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага.
Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято?
Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden.
https://www.vergleich.de/baukindergeld.html
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 чер, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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