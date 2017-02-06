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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1394139513961397

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:46

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets так вроде всем понятно как ВВП вырос за счет поднятия мин зарплаты, инфляции и дешевея доллара :roll:

Не всім це зрозуміло.


главное цэ понятно и ребёнку и проффесору :mrgreen:

В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе.
Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48

  flyman написав:
  Kripo написав:
Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.

Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!

А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!

А так ты обоссаный кусок Г. на палочке....

Модератор, пора банити!!!!!

Закон діятиме із 1.1.2018.
Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага.
Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято?
Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden.
https://www.vergleich.de/baukindergeld.html


читаем как говориться медленно, шевеля губами!


Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. - не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.

Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57

  ребе Нок написав:В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе.
Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.

Честно говоря, посмотрел первые 20 секунд видео - понял, что флуд "для особо внушаемых" стоит пропустить.
Перевел на первый пункт... бла-бла-бла "не смотрите телевизор"
Следуя этому ценному совету, подкаст смотреть завершил.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:03

  Kripo написав:Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так!


так не всім, а хто підпадає під певні критерії

https://www.drklein.de/baukindergeld-2018.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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