Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ребе Нок написав:kingkongovets так вроде всем понятно как ВВП вырос за счет поднятия мин зарплаты, инфляции и дешевея доллара
Не всім це зрозуміло.
главное цэ понятно и ребёнку и проффесору
В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе. Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
Kripo написав: Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!
А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!
А так ты обоссаный кусок Г. на палочке....
Модератор, пора банити!!!!!
Закон діятиме із 1.1.2018. Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага. Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято? Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. https://www.vergleich.de/baukindergeld.html
читаем как говориться медленно, шевеля губами!
Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. - не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так!
ребе Нок написав:В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе. Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
Честно говоря, посмотрел первые 20 секунд видео - понял, что флуд "для особо внушаемых" стоит пропустить. Перевел на первый пункт... бла-бла-бла "не смотрите телевизор" Следуя этому ценному совету, подкаст смотреть завершил.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.