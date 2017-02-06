Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ребе Нок написав:kingkongovets так вроде всем понятно как ВВП вырос за счет поднятия мин зарплаты, инфляции и дешевея доллара
Не всім це зрозуміло.
главное цэ понятно и ребёнку и проффесору
В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе. Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
Kripo написав: Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!
А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!
А так ты обоссаный кусок Г. на палочке....
Модератор, пора банити!!!!!
Закон діятиме із 1.1.2018. Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага. Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято? Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. https://www.vergleich.de/baukindergeld.html
читаем как говориться медленно, шевеля губами!
Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. - не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так!
ребе Нок написав:В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе. Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
Честно говоря, посмотрел первые 20 секунд видео - понял, что флуд "для особо внушаемых" стоит пропустить. Перевел на первый пункт... бла-бла-бла "не смотрите телевизор" Следуя этому ценному совету, подкаст смотреть завершил.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ребе Нок написав:В то время когда я на предыдущей странице смотрел образовательный подкаст, который поможет мне разбогатеть, ты пишешь бесполезные сообщения. Ты тратишь мое драгоценное время. Выговор тебе. Скажи лучше сколько времени снимали те арендаторы квартиру которые хотят ее купить.
По то что прохожий публично информировал форум, в матчасти зафиксирована аренда овер 15 тыс. грн. Стоимость квартиры для прохожий (покупка+ремонт) обошлась в 2012 ориентировочно 100 куе (84 куе покупка плюс 16 куе ориентировочно ремонт). Сейчас прохожий зачухался потому как актив стабильно и регулярно теряет в цене. Дом совмин на ЛУ возле метро Печерская. С Другой стороны площади от ЦИК.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
И еще начали обсуждать эти критерии, типа слишком много попадает, закон дорого обoйдеться (опять таки, если будет принят), может и условия поменяют. Заявки-антраги на получение еще не принимают...
А рожа утверждала что вот прям все всё это уже получают, и нагло требовала бабло за пруфф...
С поциентом закончили?!!!
Второй вопрос - как де*** выглядит попытка любого государства регулировать рынок - изначальный посыл был - надо остудить рынок недвижки, цены де растут по 7% в год, а давайте понастроим дешевого жилья, и там какие-то сотни тысяч квартир фигурируют, а потом возник вопрос - а за какие коврижки народ это усё купит?! - А давайте бабла людям на хаты дадим! - и вот, чтобы народ не затягивал с покупкой жилья сейчас, ожидая 12к€ "завтра", объявили что закон если будет подписан, то вступит в силу "вчерашним" числом.
Итог - покупатели и продавцы уже заложили эти 12к€ на ребенка в цены, цены соответственно еще скакнули, а будет ли бюджетное жилье построено, и будет ли эта помощь 12к€ оказана не ясно.
И еще начали обсуждать эти критерии, типа слишком много попадает, закон дорого обoйдеться (опять таки, если будет принят), может и условия поменяют. Заявки-антраги на получение еще не принимают...
А рожа утверждала что вот прям все всё это уже получают, и нагло требовала бабло за пруфф...
С поциентом закончили?!!!
Второй вопрос - как де*** выглядит попытка любого государства регулировать рынок - изначальный посыл был - надо остудить рынок недвижки, цены де растут по 7% в год, а давайте понастроим дешевого жилья, и там какие-то сотни тысяч квартир фигурируют, а потом возник вопрос - а за какие коврижки народ это усё купит?! - А давайте бабла людям на хаты дадим! - и вот, чтобы народ не затягивал с покупкой жилья сейчас, ожидая 12к€ "завтра", объявили что закон если будет подписан, то вступит в силу "вчерашним" числом.
Итог - покупатели и продавцы уже заложили эти 12к€ на ребенка в цены, цены соответственно еще скакнули, а будет ли бюджетное жилье построено, и будет ли эта помощь 12к€ оказана не ясно.
ти Німеччину і неньку не перепутав?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хомякоид написав: Скан я выложил. В газете использована формулировка "есть детские деньги которые можно получить при покупке жилья". Почему автор так написал, я не буду дальше копать, мне это не нужно и не интересно.
Факт - денег сейчас для покупки жилья за детей нет, а если закон и будет принят, то будут деньги не для всех. Будет ли принят -- не ясно, сейчас вон каолиция развалиться может.
Студент, если что-то от своего имени постишь, да еще за пруфф нагло требуешь денег, сам же написал - "за работу", так потрудись проверить это!
А когда ошибся, имей яйца признать ошибку!
А так ты обоссаный кусок Г. на палочке....
Модератор, пора банити!!!!!
Закон діятиме із 1.1.2018. Прийняття Закону погоджено коаліцією бундестага. Ти хочеш сказати, що Закон не буде прийнято? Regierung beschließt Baukindergeld +++ Es soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. +++ Das bestätigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt während einer Klausurtagung. +++ Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. https://www.vergleich.de/baukindergeld.html
ЦокАль увверх чы пора входыты на рынок бункеров приМюнхенья? Как раз "па7кЭвро" скупыш та "па12К" продашь племени берберов пачками
Вот из-за таких "экспертов" и уходят адекватные форумчани, сообщения которых было приятно читать. Один выдернул какую-то одну объяву с явно неадекватным ценником в соотношении цена/качество, второй подхватил и без каких либо аргументов сделал громкий "пук в лужу". Ну серьезно, камон, вы же взрослые люди.
По сути. Курс доллара за последние дни значительно подрос, думаю последние события под Радой никаким образом на это не влияют, к подобным локальным конфликтам мы давно привыкли (и это не перемога). Пугает то, что это не очередной виток для стрижки оленей, т.к. нижняя граница довольно внушительно подтянулась и спред не в 40-50 копеек светят обменки. + наверное это уже тавтология тут, но повторюсь еще раз: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4bea56c5d6
+ фактор выборов. По горькому опыту ничем хорошим это не заканчивается в нашей стране. + возможно сейчас многие скажут, что это не влияет, но все же - начало торгово-экономической войны США и Китая, Европа тоже к ней подтягивается, в вопросе повышения уровня пошлин (да и Украина).
Хотелось бы увидеть аргументированную контрпозицию, надеюсь адекватные "дорожай" тут еще есть.
Значительно это на сколько? На 2 процента? И ещё 10 процентов почти что бы достичь максимумов которые мы видели?