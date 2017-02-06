Додано: Сер 20 чер, 2018 12:37

flyman написав: Kripo написав: Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так! Пациент утверждал что это свершившийся факт, что уже прямо таки вот все все получают (всем все платят MMM), а это очевидно не так!



так не всім, а хто підпадає під певні критерії



https://www.drklein.de/baukindergeld-2018.html , а хто підпадає під певні критерії

не всем, иеще не подписан и не действует!И еще начали обсуждать эти критерии, типа слишком много попадает, закон дорого обoйдеться (опять таки, если будет принят), может и условия поменяют. Заявки-антраги на получение еще не принимают...А рожа утверждала что вот прям все всё это уже получают, и нагло требовала бабло за пруфф...С поциентом закончили?!!!Второй вопрос - как де*** выглядит попытка любого государства регулировать рынок - изначальный посыл был - надо остудить рынок недвижки, цены де растут по 7% в год, а давайте понастроим дешевого жилья, и там какие-то сотни тысяч квартир фигурируют, а потом возник вопрос - а за какие коврижки народ это усё купит?! - А давайте бабла людям на хаты дадим! - и вот, чтобы народ не затягивал с покупкой жилья сейчас, ожидая 12к€ "завтра", объявили что закон если будет подписан, то вступит в силу "вчерашним" числом.Итог - покупатели и продавцы уже заложили эти 12к€ на ребенка в цены, цены соответственно еще скакнули, а будет ли бюджетное жилье построено, и будет ли эта помощь 12к€ оказана не ясно.