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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1395139613971398

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ещё два месяца ничего не будет.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Ещё два месяца ничего не будет.


шото ты седня рановато сливу залил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Ещё два месяца ничего не будет.

Потім знову падіння цін КРЖН на 20% за рік?????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:11

  kingkongovets написав:Зображення

Таки нет, говорят нашли, и расследуют. В следующем году интересно будет. Выборы это интересно.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читали! Начальница отдела Рава-Руской таможни купила квартиру 170 квадратов на серебряной миле и на маму оформила Роллс-Ройс 2014 года. Зрадофилам позор, будет дорожать
innamax2008
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