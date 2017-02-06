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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ещё два месяца ничего не будет.
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:29
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шото ты седня рановато сливу залил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:41
Потім знову падіння цін КРЖН на 20% за рік?????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:11
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читали! Начальница отдела Рава-Руской таможни купила квартиру 170 квадратов на серебряной миле и на маму оформила Роллс-Ройс 2014 года. Зрадофилам позор, будет дорожать
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