Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.