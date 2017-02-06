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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1395139613971398

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Ещё два месяца ничего не будет.

Потім знову падіння цін КРЖН на 20% за рік?????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:11

  vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:

Интересно, во сколько бы сложились цены :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:12

  vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:

Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:34

протасов яр, панорама, вчера

https://www.skypixel.com/photos/protasov-yar
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 02:33

  reus написав: бизнес продал, всю недвижимость продал. Уезжаю в другую страну. Там имею небольшой бизнес. Не так интересно как в Украине по доходам, но
стабильно и предсказуемо. Куда переезжаю не скажу. Всем удачных продаж и покупок!


Э, минуточку, как это уезжаю? А кто расхлебывать будет покращення, которые вы и подобные вам тут поддерживали?
Егор
 
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