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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1396139713981399>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Ещё два месяца ничего не будет.

Потім знову падіння цін КРЖН на 20% за рік?????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:11

  vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:

Интересно, во сколько бы сложились цены :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:12

  vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:

Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:34

протасов яр, панорама, вчера

https://www.skypixel.com/photos/protasov-yar
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:43

  airmax78 написав:
  vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
"Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень."
Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля? :mrgreen:

Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.

Из статьи понятно, что целевая аудитория серебряной мили креативные таможенники. Но антикоррупционные органы могут обвалить цены на недвижимость серебряной мили.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Чет 21 чер, 2018 08:32, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:56

кстати, по поводу протасового яра:

ЖК "Garden Way" Протасів Яр

Ціль житлового комплекса було створити внутрішній простір як закриту незалежну вид зовнішніх факторів екосистему, найбільш ефективно використати особливості ландшафту, проектування житлового масиву максимально
інтегрованого в ландшафтний парк. Різноповерхові будівлі гармонійно розташовані у природній зоні, на їх даху розбиті парки та сквери, які створюють зони відпочинку для мешканців. Комплекс розташовано по обидва боки дороги. Перехід над дорогою допомагає здійснювати сценарій руху не виходячи із будівлі.

https://www.skyscrapercity.com/showpost ... tcount=331

как вам?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Открыл ссылку, увидел эту картинку:Зображення
За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются?
Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:30

  kingkongovets написав:кстати, по поводу протасового яра:

ЖК "Garden Way" Протасів Яр

Ціль житлового комплекса було створити внутрішній простір як закриту незалежну вид зовнішніх факторів екосистему, найбільш ефективно використати особливості ландшафту, проектування житлового масиву максимально
інтегрованого в ландшафтний парк. Різноповерхові будівлі гармонійно розташовані у природній зоні, на їх даху розбиті парки та сквери, які створюють зони відпочинку для мешканців. Комплекс розташовано по обидва боки дороги. Перехід над дорогою допомагає здійснювати сценарій руху не виходячи із будівлі.

https://www.skyscrapercity.com/showpost ... tcount=331

как вам?


Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Це, звичайно, не моя справа, але чому кінкогівець, який, ніби, в побуті слідкує за порядком, звертає увагу рагулям не ставити автівки на тротуарах і таке інше...
А сам, тут, на форумі, з форумчанами поводиться, як га.мно-га.мнисте?
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