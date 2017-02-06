Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.
vano80 написав:Забавное - https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu "Львівська митниця із кримінальною справою записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю" "Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”. Ціни на подібні помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень." Интересно, если бы у нас работало наказание за незаконное обогащение, и вот такие бабуси с дочерьми массово пошли в места разной степени отдаленности, насколько была бы успешна "прокурорская" миля?
Прокурорская миля находится на Черной горе. Серебряная миля - место концентрации креативного класса.
Из статьи понятно, что целевая аудитория серебряной мили креативные таможенники. Но антикоррупционные органы могут обвалить цены на недвижимость серебряной мили.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Чет 21 чер, 2018 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Ціль житлового комплекса було створити внутрішній простір як закриту незалежну вид зовнішніх факторів екосистему, найбільш ефективно використати особливості ландшафту, проектування житлового масиву максимально інтегрованого в ландшафтний парк. Різноповерхові будівлі гармонійно розташовані у природній зоні, на їх даху розбиті парки та сквери, які створюють зони відпочинку для мешканців. Комплекс розташовано по обидва боки дороги. Перехід над дорогою допомагає здійснювати сценарій руху не виходячи із будівлі.
Открыл ссылку, увидел эту картинку: За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются? Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.
kingkongovets написав:кстати, по поводу протасового яра:
ЖК "Garden Way" Протасів Яр
Ціль житлового комплекса було створити внутрішній простір як закриту незалежну вид зовнішніх факторів екосистему, найбільш ефективно використати особливості ландшафту, проектування житлового масиву максимально інтегрованого в ландшафтний парк. Різноповерхові будівлі гармонійно розташовані у природній зоні, на їх даху розбиті парки та сквери, які створюють зони відпочинку для мешканців. Комплекс розташовано по обидва боки дороги. Перехід над дорогою допомагає здійснювати сценарій руху не виходячи із будівлі.
Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Це, звичайно, не моя справа, але чому кінкогівець, який, ніби, в побуті слідкує за порядком, звертає увагу рагулям не ставити автівки на тротуарах і таке інше... А сам, тут, на форумі, з форумчанами поводиться, як га.мно-га.мнисте?