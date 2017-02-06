Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
airmax78 написав:Открыл ссылку, увидел эту картинку: За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются? Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.
Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить. У них такие фокусы норма.
vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?
vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?
Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется
vano80 написав: Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется
Шас Первый с не сменной фоткой 5 -этажной панельки выскочит...
airmax78 написав:Открыл ссылку, увидел эту картинку: За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются? Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.
Всё таки думаю архитекторы не разрешат, хотя места там достаточно для такого одоробла. Даже стена глухая у ЛУ 7а. Там из за джека придётся машину бросать у м Кловская, а если построятся дом с рендера выше, то вафли всему району.
vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?
Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется
КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радикал. Всё норм, зато новострой.