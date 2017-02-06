RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1397139813991400>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:41

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:https://www.skyscrapercity.com/showpost ... tcount=331

как вам?


Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им :mrgreen:

Нормуль.
Забабахают модные МОПы и ЛОХ подтянется.
UA
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 19.07.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:45

  airmax78 написав:Открыл ссылку, увидел эту картинку:Зображення
За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются?
Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.

Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.
UA
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 19.07.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:51

  vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им :mrgreen:

Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 185
З нами з: 26.02.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:52

  UA написав:Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.


шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов
главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 05.06.16
Подякував: 200 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:04

  Gastarbaiter написав:
  vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им :mrgreen:

Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?


Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется :D
vano80
 
Повідомлень: 740
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:10

  vano80 написав:
Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется :D

Шас Первый с не сменной фоткой 5 -этажной панельки выскочит...
UA
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 19.07.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:15

  airmax78 написав:Открыл ссылку, увидел эту картинку:Зображення
За Джеком, не,вернее вплотную к Джеку, еще !2! гигантские башни планируются?
Хотя, есть в этом какая-то высшая справедливость по-киевски: вы купили квартиры в доме, который закрыл солнце предыдущим инвесторам Позняков - теперь получите подарок.
Всё таки думаю архитекторы не разрешат, хотя места там достаточно для такого одоробла. Даже стена глухая у ЛУ 7а. Там из за джека придётся машину бросать у м Кловская, а если построятся дом с рендера выше, то вафли всему району.
hume
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 27.12.12
Подякував: 341 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:19

  kingkongovets написав:
  UA написав:Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.


шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов
главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?

Даже если купишь в готовом (ЛУ7а), то не факт что артур не построит в плотную к твоим окнам очередную стекляшку.

Кстати, часть БФ уже смотрит бетон ТТ.
hume
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 27.12.12
Подякував: 341 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:22

  vano80 написав:
  Gastarbaiter написав:
  vano80 написав:Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им :mrgreen:

Интересно, додумается застройщик хотя бы отгородить жилую зону от дороги шумопоглощающим экраном? Или это в концепцию не вписывается?


Ответ известен - КГС покупателям на Каховской уже сказал, что по нормам все ок, и жить у железки без экрана это нормально. Покупатели Мордора у золоотвала , Круши у вонючки, согласны. Совкошлак на Вифлеемской, отгороженный бетонной стеной, громко смеется :D

КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радикал. Всё норм, зато новострой.
hume
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 27.12.12
Подякував: 341 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:26

  kingkongovets написав:протасов яр, панорама, вчера

https://www.skypixel.com/photos/protasov-yar


юркина БПСочка видна :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3126
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1397139813991400>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Иллюзия і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1080, 1081, 1082
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10818 1973866
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 09:45
flyman
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 85727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.