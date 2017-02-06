Додано: Чет 21 чер, 2018 09:32

kingkongovets написав: UA написав: Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.

У них такие фокусы норма. Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.У них такие фокусы норма.



шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов

главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде? шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лоховглавное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?

Не-не-не. Я эту картинку вижу впервые в жизни. А Джэк стоит готовый - квартиры продаются без всякой экономии. И тот, кто никогда не видел эту картинку, приходит и чехлится на все деньги за вид на центр. А через год-два, получает 2 башни перед окнами. Так что это история не об экономии на покупке недостроя, не о мопах и вентфасадах, а о доходящей до абсурда жадности некоторых застройщиков и полном похзме городских властей в вопросе согласований высотного строительства в Киеве (я уж не знаю: этих, или еще прошлых).