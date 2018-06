Додано: Чет 21 чер, 2018 09:32

hume написав: kingkongovets написав: UA написав: Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.

шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов

Даже если купишь в готовом (ЛУ7а), то не факт что артур не построит в плотную к твоим окнам очередную стекляшку.



вот именно поэтому надо брать там, где все уже застроено и обжито

