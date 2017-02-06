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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13981399140014011402>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:32

  kingkongovets написав:
  UA написав:Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.


шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов
главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?

Не-не-не. Я эту картинку вижу впервые в жизни. А Джэк стоит готовый - квартиры продаются без всякой экономии. И тот, кто никогда не видел эту картинку, приходит и чехлится на все деньги за вид на центр. А через год-два, получает 2 башни перед окнами. Так что это история не об экономии на покупке недостроя, не о мопах и вентфасадах, а о доходящей до абсурда жадности некоторых застройщиков и полном похзме городских властей в вопросе согласований высотного строительства в Киеве (я уж не знаю: этих, или еще прошлых).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:32

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.


шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов
главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?

Даже если купишь в готовом (ЛУ7а), то не факт что артур не построит в плотную к твоим окнам очередную стекляшку.

Кстати, часть БФ уже смотрит бетон ТТ.


вот именно поэтому надо брать там, где все уже застроено и обжито
ну если канешна в приоритете личный комфорт и удовольствие от проживания, а не выгодность инвестиции - лохов всегда ловят на жадность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:37

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Инвестируя в таряновские объекты главное вовремя переуступить.
У них такие фокусы норма.


шо вы понимаете - люди хотят сэкономить, покупать готовое - это ж для лохов
главное шоп мопы, вентфасад, панорамные окна - и шо там еще нынче в тренде?

Не-не-не. Я эту картинку вижу впервые в жизни. А Джэк стоит готовый - квартиры продаются без всякой экономии. И тот, кто никогда не видел эту картинку, приходит и чехлится на все деньги за вид на центр. А через год-два, получает 2 башни перед окнами. Так что это история не об экономии на покупке недостроя, не о мопах и вентфасадах, а о доходящей до абсурда жадности некоторых застройщиков и полном похзме городских властей в вопросе согласований высотного строительства в Киеве (я уж не знаю: этих, или еще прошлых).


эта картинка пока всего лишь картинка, так шо рановато паниковать
суть я описал чуть выше - когда я говорю шо надо видеть шо берешь я имею в виду не только сам дом, но и то шо вокруг
например всеми тут обплеванную юрину бепээсочку с залой вряд ли чем то затулят и вид оттуда так и останется охренительным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:45

  Frant написав:
  hume написав:КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радикал. Всё норм, зато новострой.

Чітка демонстрація рівню інтелекту укро-їліти.


Нууу... Вряд ли элита покупает квартиры в укрбудовском строении на перекрестке Броварского-Освободителей, с почти постоянной пробкой под окнами. Вот интересно, на какой уровень нужно опуститься застройщику, чтобы его не стены не купили.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:45

  kingkongovets написав:например всеми тут обплеванную юрину бепээсочку с залой вряд ли чем то затулят и вид оттуда так и останется охренительным

Проживая в Киеве я бы не был в этом так уверен. Девиз - "в каждый двор по новострою" может похоронить любой вид. Так это, на секундочку, при невысокой (по мировым меркам) продажной цене. Если вдруг ценники за метр пойдут вверх, то начнут строить уже во дворах нынешних новостроев.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:11

  vano80 написав:
  Frant написав:
  hume написав:КТ протестует против фанерного завода, фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят, ну а укрбуд осваивает место у завода радикал. Всё норм, зато новострой.

Чітка демонстрація рівню інтелекту укро-їліти.


Нууу... Вряд ли элита покупает квартиры в укрбудовском строении на перекрестке Броварского-Освободителей, с почти постоянной пробкой под окнами. Вот интересно, на какой уровень нужно опуститься застройщику, чтобы его не стены не купили.

А Комфорт-Таун в дупі Березняків?
Забудовник позиціонував його як бізнес-клас, і коштував він до війни вельми недешево.
Решта вказаних ЖК - теж не для простих роботяг)))

  hume написав:. Если вдруг ценники за метр пойдут вверх

Скоріше Ісус Христос другий раз з,явиться на грішну землю!
Який наверх, Ви про що???
Тут хоча би далі не падали )))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:24

хроники зубожиння - никто даже телефон не оторвал
львов

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:32

ищу сейчас аренду в нескольких районах, коммеческая недвига. это жесть, цены на 30-50% подняли по сравнению с прошлым годом. И внятного ничего нет. Прозреваю от цен. Нормальная доходность получается если покупать. на покупку варианты есть очень неплохие, а вот аренду выгребают по полной.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:47

  kingkongovets написав:хроники зубожиння - никто даже телефон не оторвал
львов
в Києві бачив об,яву - консьєрж в під,їзд потрібен.
Робота - день через три.
Зарплата - аж 1000 грн/міс! І це Київ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50

  Frant написав:
  kingkongovets написав:хроники зубожиння - никто даже телефон не оторвал
львов
в Києві бачив об,яву - консьєрж в під,їзд потрбен. Робта день через три. Зарплата - аж 1000 грн/міс!

День через три то еквівалент чверті ставки за роботу, де взагалі немає шо робити. Виходить приблизно мінімалка за "не бий лежачого". Що дивного?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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