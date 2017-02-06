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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1399140014011402>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50

  hume написав:фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят

Зачем такое покупают??? :shock: :shock: :shock:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:56

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят

Зачем такое покупают??? :shock: :shock: :shock:

Сомневаюсь, что там "для жизни" покупают. А под аренду - почему бы и нет. ЦА арендаторов само собой тоже не офисный планктон
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:58

  Faceless написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:хроники зубожиння - никто даже телефон не оторвал
львов
в Києві бачив об,яву - консьєрж в під,їзд потрбен. Робта день через три. Зарплата - аж 1000 грн/міс!

День через три то еквівалент чверті ставки за роботу, де взагалі немає шо робити. Виходить приблизно мінімалка за "не бий лежачого". Що дивного?


Да-да. А потом оказывается консерж должен убирать в подъезде, следить за чистотой, контролировать проходящих. А если че-нить украдут, то "а за шо мы платим аж тыщу?"
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:58

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:фридом с манхэттеном вообще в развязках стоят

Зачем такое покупают??? :shock: :shock: :shock:


#новострой, #мопы, #прицентралье, #хорошаятранспортнаяразвязка, #выгоднаяинвестиция
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Да-да. А потом оказывается консерж должен убирать в подъезде, следить за чистотой, контролировать проходящих. А если че-нить украдут, то "а за шо мы платим аж тыщу?"

С квартиры это вообще копейки выходят, особенно если это какая-нить высотка на 300 квартир в подъезде
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:15

Аааааааа!


Извините, выпустил пар, а то думал на фоне новостей меня разорвет, пока был в бане.


Итак, реус уверенно вырывает очко (лидерства) в рейтинге форумных "патриотов". Вот это новость.

На втором месте - К-ц с сыном, живущим в США.

На третьем Фейслесс.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:17

Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1%

С цензора, хроники зубожиння.

А пока тролли ноют в каментах как плохо жить, украинцы заполонили курорты Средиземного моря.
Каждый день около 40 чартерных рейсов в Турцию, Египет и пр. только из Киева Даже на Кипр - сегодня 3 чартера.
Но так то оно конечно, почитаешь каменты "всепропало" и думаешь что украинцы последний хлеб без соли доедают.


Интересно сравнить динамику количества чартеров за 2015-2017 гг. , правда такое врядли где есть.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 21 чер, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хитрый лендлорд написав:Итак, реус уверенно вырывает очко (лидерства) в рейтинге форумных "патриотов". Вот это новость.

На втором месте - К-ц с сыном, живущим в США.

На третьем Фейслесс.

Я хотя бы в приличной компании :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?

В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.

Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.

Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.

Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:21

  Faceless написав:
  Хитрый лендлорд написав:Итак, реус уверенно вырывает очко (лидерства) в рейтинге форумных "патриотов". Вот это новость.

На втором месте - К-ц с сыном, живущим в США.

На третьем Фейслесс.

Я хотя бы в приличной компании :mrgreen:


Ну в Вашу пользу говорит то что вы живете и работаете в Киеве.

Правда Вы мало рассказываете о себе - где живут ваши дети? Не продали ли вы часом недавно недвижимость? Не работаете ли вы в Сбербанке/Втб/Проминвесте?

Но - нет информации, нет и претензий. Будем считать что Ваши слова не расходятся с делами.
Хитрый лендлорд
 
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