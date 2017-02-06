Зачем такое покупают???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:50
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:56
Сомневаюсь, что там "для жизни" покупают. А под аренду - почему бы и нет. ЦА арендаторов само собой тоже не офисный планктон
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:58
Да-да. А потом оказывается консерж должен убирать в подъезде, следить за чистотой, контролировать проходящих. А если че-нить украдут, то "а за шо мы платим аж тыщу?"
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:58
#новострой, #мопы, #прицентралье, #хорошаятранспортнаяразвязка, #выгоднаяинвестиция
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С квартиры это вообще копейки выходят, особенно если это какая-нить высотка на 300 квартир в подъезде
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:15
Аааааааа!
Извините, выпустил пар, а то думал на фоне новостей меня разорвет, пока был в бане.
Итак, реус уверенно вырывает очко (лидерства) в рейтинге форумных "патриотов". Вот это новость.
На втором месте - К-ц с сыном, живущим в США.
На третьем Фейслесс.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:17
Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1%
С цензора, хроники зубожиння.
Интересно сравнить динамику количества чартеров за 2015-2017 гг. , правда такое врядли где есть.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 21 чер, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я хотя бы в приличной компании
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:21
Ну в Вашу пользу говорит то что вы живете и работаете в Киеве.
Правда Вы мало рассказываете о себе - где живут ваши дети? Не продали ли вы часом недавно недвижимость? Не работаете ли вы в Сбербанке/Втб/Проминвесте?
Но - нет информации, нет и претензий. Будем считать что Ваши слова не расходятся с делами.
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