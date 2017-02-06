Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, а к негативной новости про МВФ добавим еще начало мировой торговой войны? Слабые экономики раздавит как трактор замороженных гусей. Вон Аргентина уже посыпалась - а у них ВВП в 5 (пять!) раз больше Украинского.
Эх, ждем большой бадабум.
Сушу репу что делать - продавать Круши жалко, уж очень доходные они получаются (аренда уже по 10000 грн и это еще не осень, в сентябре уверенно будет 15% годовых).
И еще одну квартиру не могу решиться продать из сентиментальных побуждений (делал там ремонт и жил пару лет с единственной Мальвиной, которую любил). Хотя и потерял на ней уже N куе.
Думаю над этим очень сильно, решиться не могу продать, хотя новостной фон ухудшается.
Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Нормуль. Забабахают модные МОПы и ЛОХ подтянется.
А если ещё запретить "ур**" фасады... То можно ценник удвоить. И потянутся