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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1399140014011402

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а к негативной новости про МВФ добавим еще начало мировой торговой войны? Слабые экономики раздавит как трактор замороженных гусей. Вон Аргентина уже посыпалась - а у них ВВП в 5 (пять!) раз больше Украинского.

Эх, ждем большой бадабум.

Сушу репу что делать - продавать Круши жалко, уж очень доходные они получаются (аренда уже по 10000 грн и это еще не осень, в сентябре уверенно будет 15% годовых).

И еще одну квартиру не могу решиться продать из сентиментальных побуждений (делал там ремонт и жил пару лет с единственной Мальвиной, которую любил). Хотя и потерял на ней уже N куе.

Думаю над этим очень сильно, решиться не могу продать, хотя новостной фон ухудшается.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:54

Навіщо платний в’їзд у центр Лондона і чи працюватиме це у Києві?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/06/20/na ... -u-kiyevi/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт, у нас 3 консьержки, 50 квартир платит 140 грн/мес.

Это 2350 грн/на консьержку в месяц.

Ну а как должны жить консьержки в нищей стране?

Это классические 3$ в день - я не помню, сколько порог нищеты по стандартам ООН, ниже которого высылают гумпомощь? Вроде было 2$ в день? Или подняли уже?



Ладно, фиг с консьержками - они живут в своих коморках и не играют на КРЖН.

Давайте обсудим перспективы Кржн.

Что дальше, в ближайшие 1-2 года? Уверенно вверх? Уверенно вниз?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отакої))
За які тоді шиші, консьєржки мають накачувати собі губи?
А ще ж і цицки!?))
Tekken
 
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