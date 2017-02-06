Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первая картинка хорошо показывает наш КРЖН - у 6 полосной скоростной дороги играет мальчик (а больше же негде, ландшафтный парк же "интегрирован"), и девушки бегут вдоль той же дороги. Ну чего, здоровья им
Нормуль. Забабахают модные МОПы и ЛОХ подтянется.
А если ещё запретить "ур**" фасады... То можно ценник удвоить. И потянутся
Состояние КРЖН это отражение состояния экономики страны. Пока не будет укр.продукции с гос.предприятий (которые 27 лет ликвидируются) только вниз. Спекулятивный "бизнес" себя изживает. В стране не строится буквально Ничего, от слова "совсем"!
Состояние КРЖН это отражение состояния экономики страны. Пока не будет укр.продукции с гос.предприятий (которые 27 лет ликвидируются) только вниз. Спекулятивный "бизнес" себя изживает. В стране не строится буквально Ничего, от слова "совсем"!
Согласен, но не все так прямолинейно.
Например, в 2006-2008 годах просто накачивали дешевой ипотекой КРЖН и цены перли вверх.
Другой пример - в 2014 заваруха на востоке - и куча спроса от переселенцев и цены это поддержало.
Киев все-таки на особом счету в стране.
Если говорить о недвижимости в Украине, но не в Киеве, а например в Полтаве/Житомире/Желтых водах - то однозначно продавать.
Я сомневаюсь потому что это Киев.
На переферии владеть недвижимостью - гарантировано потерять деньги.
Але найбільша галузь, у якій можна не тільки заробити відсоток на тіньовому капіталі, а й добряче його «відмити», — це житлове будівництво. Воно демонструє неймовірну динаміку п’ять років поспіль (див. «Будівельний перебір»). І тому складається враження, що не підвладне законам ринку. У 2014 році обсяг житла, введеного в експлуатацію в багатоквартирних будинках, зріс на 28% порівняно з 2013-м. Хоча й відбулося збурення попиту через початок війни та появу чималої кількості внутрішньо переміщених осіб, проте в країні почалася й глибока криза. І, за даними компанії SV Development, обсяг угод на вторинному ринку нерухомості столиці знизився на 65%, тобто майже втричі, паралельно із суттєвим падінням вартості квадратного метра в доларах. Уже тоді виникало питання: навіщо стільки будувати? Упродовж останніх трьох років, за даними компанії ARPA Real Estate, загальний обсяг угод на первинному та вторинному ринках житла в Києва зменшився ще на 60% і за результатами минулого року ледь перевищив 5,5 тис. квартир за рік — мізерний показник. При цьому вартість житлової нерухомості й далі знижується, і не тільки в столиці, що говорить про надлишок пропозиції. Але будують і далі: за минулий рік в експлуатацію здано 5,9 млн м2 житла в багатоквартирних будинках по всій країні. Це майже в півтора раза більше, ніж перед Революцією гідності, і на 15% вище, ніж у 2014-му, хоча попит від внутрішніх переселенців уже давно не такий, як був тоді. Що ж відбувається?
Жодних адекватних ринкових пояснень цьому феномену немає. Зате є не зовсім очевидні причини. Як було сказано, величезні корупційні потоки, які не можуть вийти за кордон, шукають собі застосування всередині країни. Будівництво житла — хороший варіант, адже вартість квадратного метра можна занизити, закупивши необхідну кількість бетону за чорну готівку. Та й готові квартири — гарна інвестиція, бо це прозорий, відмитий актив, який не псується й на який ціна тільки зростатиме. Важливо, що банки фінансують лише незначну кількість як забудовників, так і покупців житла. Водночас будівельні компанії потребують величезних обсягів оборотного капіталу, який після завершення робіт стає основним і може бути заморожений на довгі роки, якщо на ринку нерухомості глухо. Тож віддача від такого вкладення мізерна. Тобто з погляду кредитування чи зовнішнього інвестування нинішня ситуація на ринку нерухомості робить житлове будівництво інвестиційно зовсім непривабливим. Попри те, хтось це все фінансує. Окрім як постійними вливаннями брудних грошей, це пояснити не можна нічим. Ідеться про мільярди доларів. Економіці така ситуація не загрожує, бо той, хто будує, нерідко згодом залишається з величезним баластом квартир, які може продавати десятиріччями. Але для правоохоронних органів вона дає дуже багато інформації для роздумів, бо в кого квартири — той і має стосунок до брудних грошей. І якби наші правоохоронці справді були зосереджені на боротьбі з корупцією, то уже давно б аналізували цей ринок уздовж і впоперек.
Зрозуміло, що корупціонери не здатні до важливих винаходів і не схильні вкладати гроші в інноваційні галузі. Тому описані тут перекоси на ринках збережуться, доки тіньові потоки не перестануть виникати. І якби в нас існувала Служба фінансових розслідувань, то вона легко виловлювала б шахраїв на ринках із такими тенденціями — клондайках брудних грошей. А поки її немає, уважний спостерігач вбачатиме в цих явищах свідчення того, що в Україні щось таки змінюється на краще, але зміни неповні. Звичайно, поки що держава не може використати корупційні потоки на користь населення повною мірою, але їх уже вийняли з роками торованого русла. Це перший крок, за який треба подякувати МВФ та іншим фінансовим організаціям. Якби вони в інших сферах мали такі самі експертизу та вплив на процеси, то в багатьох реформах, зокрема у сфері боротьби з корупцією, питання були б уже давно вирішені.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Не совсем так! У меня один знакомый удачно сдает посуточно (вплоть до субаренды) в полтавской области 3-4 квартиры + свою дачу! Да не по киевским ценам, но и расходы на содержание и жизнь тоже не киевские. Потолок "хотелки" заработка разные. На фоне этого о Киевской недвиги даже не мечтает!
А пока тролли ноют в каментах как плохо жить, украинцы заполонили курорты Средиземного моря. Каждый день около 40 чартерных рейсов в Турцию, Египет и пр. только из Киева Даже на Кипр - сегодня 3 чартера. Но так то оно конечно, почитаешь каменты "всепропало" и думаешь что украинцы последний хлеб без соли доедают.
Интересно сравнить динамику количества чартеров за 2015-2017 гг. , правда такое врядли где есть.
Анекс в туреччину літав маленькими до 200 за раз. Зараз 767 боінгом.