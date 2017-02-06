Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хитрый лендлорд написав:Кстати, а к негативной новости про МВФ добавим еще начало мировой торговой войны? Слабые экономики раздавит как трактор замороженных гусей. Вон Аргентина уже посыпалась - а у них ВВП в 5 (пять!) раз больше Украинского.
Эх, ждем большой бадабум.
Сушу репу что делать - продавать Круши жалко, уж очень доходные они получаются (аренда уже по 10000 грн и это еще не осень, в сентябре уверенно будет 15% годовых).
И еще одну квартиру не могу решиться продать из сентиментальных побуждений (делал там ремонт и жил пару лет с единственной Мальвиной, которую любил). Хотя и потерял на ней уже N куе.
Думаю над этим очень сильно, решиться не могу продать, хотя новостной фон ухудшается.
А шо так можна? Забанили один екаунт (Трібека), і зразу пишет з другого? Ваті жалко 10 грн за розблокування?
Состояние КРЖН это отражение состояния экономики страны. Пока не будет укр.продукции с гос.предприятий (которые 27 лет ликвидируются) только вниз. Спекулятивный "бизнес" себя изживает. В стране не строится буквально Ничего, от слова "совсем"!
Свободный рынок всё расставит на свои места. Зачем нам гос.предприятия и прочий совок? Либерализация, частное предпринимательство, свободная конкуренция и никакого совкового патерналистского гречнево-бюджетного иждивенчества. Кто не вписался - пусть начинает с себя и становится лучше, чтобы быть конкурентноспособным. Хавайте.
В Киеве на строительстве жилья не рынок, а шаромыжничество http://kievvlast.com.ua/text/stolichnoe ... w.facebook Завтра администрация Виталия Кличко предложит столичному горсовету изменить процедуру пополнения городской казны паевыми взносами застройщиков. В числе прочего, предлагается продлить им “задним числом” 50% скидку, которая закончилась в конце минувшего года. Представители фракции “Самопомощь” в Киевсовете уже подсчитали, что киевляне таким образом “подарят” заказчикам строительства около 400 млн гривен. В Киевской горгосадминистрации (КГГА) предусмотрели для застройщиков и другие “приятные моменты”: хотят расширить перечень объектов, по которым паевое не платится или его сумма снижается, начать выдавать заказчикам строительства справку об оплате паевого участия не на всю сумму договора, дать шанс уменьшить сумму паевого взноса при уменьшении площади объекта и пр
За 400 млн. грн можно 5 садиков построить. А Педалька и К ХОТЯТ ЭТИ ДЕНЬГИ ШАРОМЫГАМ ПОДАРИТЬ. А вы говорите совок
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Егор написав:Свободный рынок всё расставит на свои места. Зачем нам гос.предприятия и прочий совок? Либерализация, частное предпринимательство, свободная конкуренция и никакого совкового патерналистского гречнево-бюджетного иждивенчества. Кто не вписался - пусть начинает с себя и становится лучше, чтобы быть конкурентноспособным. Хавайте.
Не бывает сильного гос. без экономики, а сила государства в сильной экономике! "Свободный рынок"- это вы про отопление, электр., газ, гос. заказы... хватит смотреть "зомбоящик"
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
100%. необхідно терміново приймати рішення. Це ОЧЕВИДНО... тим більше електроопалення...
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
Цунгцванг или нет - но любой исход (повышение цен для населения и получение транша, или неповышение цен и неполучение транша) - негативный фактор для КРЖН.
Я уже говорил, что единственное что останавливает меня от продажи Круш - это их высокая доходность.
При текущей аренде Круша окупается за 7 лет.
Значит, 7 Круш создают кеш-фло, достаточный для ежегодной покупки дополнительной Круши (правда, сейчас нет таких цен). 14 Круш гипотетически позволят покупать по 2 квартиры каждый год, и все за счет денег понаехов, которые зарабатывают их своим горбом и отдают хитрым лендлордам.
Ну и еще - я все-таки люблю Украину и где-то в глубине души надеюсь что все будет хорошо.
Этим я отличаюсь от лицемерных чуваков в вышиванках, типа реуса, к-ца, первого, коллеги Аирмакса, которые резко переходят на украинский, но жить, лечиться, учить детей почему то предпочитают в Чикаго (не путать с Чикагой).
Но сомнения гложат.
Заметьте - если в 2015 все обсуждали: покупать ли, и что именно, то сейчас уже все обсуждают больше продажи.