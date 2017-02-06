Додано: Чет 21 чер, 2018 13:57

flyman написав: Хитрый лендлорд написав: Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?



В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.



Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.



Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.



Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год. Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал,(читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.

якраз перед виборами "покращення" ...

в шоколадних "цугцванг" ...

а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення якраз перед виборами "покращення" ...в шоколадних "цугцванг" ...а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення

Цунгцванг или нет - но любой исход (повышение цен для населения и получение транша, или неповышение цен и неполучение транша) - негативный фактор для КРЖН.Я уже говорил, что единственное что останавливает меня от продажи Круш - это их высокая доходность.При текущей аренде Круша окупается за 7 лет.Значит, 7 Круш создают кеш-фло, достаточный для ежегодной покупки дополнительной Круши (правда, сейчас нет таких цен). 14 Круш гипотетически позволят покупать по 2 квартиры каждый год, и все за счет денег понаехов, которые зарабатывают их своим горбом и отдают хитрым лендлордам.Ну и еще - я все-таки люблю Украину и где-то в глубине души надеюсь что все будет хорошо.Этим я отличаюсь от лицемерных чуваков в вышиванках, типа реуса, к-ца, первого, коллеги Аирмакса, которые резко переходят на украинский, но жить, лечиться, учить детей почему то предпочитают в Чикаго (не путать с Чикагой).Но сомнения гложат.Заметьте - если в 2015 все обсуждали: покупать ли, и что именно, то сейчас уже все обсуждают больше продажи.У кого какие мысли?