Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Состояние КРЖН это отражение состояния экономики страны. Пока не будет укр.продукции с гос.предприятий (которые 27 лет ликвидируются) только вниз. Спекулятивный "бизнес" себя изживает. В стране не строится буквально Ничего, от слова "совсем"!
Свободный рынок всё расставит на свои места. Зачем нам гос.предприятия и прочий совок? Либерализация, частное предпринимательство, свободная конкуренция и никакого совкового патерналистского гречнево-бюджетного иждивенчества. Кто не вписался - пусть начинает с себя и становится лучше, чтобы быть конкурентноспособным. Хавайте.
В Киеве на строительстве жилья не рынок, а шаромыжничество http://kievvlast.com.ua/text/stolichnoe ... w.facebook Завтра администрация Виталия Кличко предложит столичному горсовету изменить процедуру пополнения городской казны паевыми взносами застройщиков. В числе прочего, предлагается продлить им “задним числом” 50% скидку, которая закончилась в конце минувшего года. Представители фракции “Самопомощь” в Киевсовете уже подсчитали, что киевляне таким образом “подарят” заказчикам строительства около 400 млн гривен. В Киевской горгосадминистрации (КГГА) предусмотрели для застройщиков и другие “приятные моменты”: хотят расширить перечень объектов, по которым паевое не платится или его сумма снижается, начать выдавать заказчикам строительства справку об оплате паевого участия не на всю сумму договора, дать шанс уменьшить сумму паевого взноса при уменьшении площади объекта и пр
За 400 млн. грн можно 5 садиков построить. А Педалька и К ХОТЯТ ЭТИ ДЕНЬГИ ШАРОМЫГАМ ПОДАРИТЬ. А вы говорите совок
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Егор написав:Свободный рынок всё расставит на свои места. Зачем нам гос.предприятия и прочий совок? Либерализация, частное предпринимательство, свободная конкуренция и никакого совкового патерналистского гречнево-бюджетного иждивенчества. Кто не вписался - пусть начинает с себя и становится лучше, чтобы быть конкурентноспособным. Хавайте.
Не бывает сильного гос. без экономики, а сила государства в сильной экономике! "Свободный рынок"- это вы про отопление, электр., газ, гос. заказы... хватит смотреть "зомбоящик"
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 чер, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
100%. необхідно терміново приймати рішення. Це ОЧЕВИДНО... тим більше електроопалення...
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
Цунгцванг или нет - но любой исход (повышение цен для населения и получение транша, или неповышение цен и неполучение транша) - негативный фактор для КРЖН.
Я уже говорил, что единственное что останавливает меня от продажи Круш - это их высокая доходность.
При текущей аренде Круша окупается за 7 лет.
Значит, 7 Круш создают кеш-фло, достаточный для ежегодной покупки дополнительной Круши (правда, сейчас нет таких цен). 14 Круш гипотетически позволят покупать по 2 квартиры каждый год, и все за счет денег понаехов, которые зарабатывают их своим горбом и отдают хитрым лендлордам.
Ну и еще - я все-таки люблю Украину и где-то в глубине души надеюсь что все будет хорошо.
Этим я отличаюсь от лицемерных чуваков в вышиванках, типа реуса, к-ца, первого, коллеги Аирмакса, которые резко переходят на украинский, но жить, лечиться, учить детей почему то предпочитают в Чикаго (не путать с Чикагой).
Но сомнения гложат.
Заметьте - если в 2015 все обсуждали: покупать ли, и что именно, то сейчас уже все обсуждают больше продажи.
Хитрый лендлорд написав:Кстати, только меня волнует фактический отказ МВФ давать транш?
В свете цен на КРЖН это однозначно к дешевею. Не даст транш - пипец экономике. А чтоб дал, нужно поднять примерно на 60% цену на газ (читай на отопление и горячую воду) и так неподьемных комунальных для пересичного.
Что негативно отразится на стоимости владения и доходности аренды.
Перспективы в любом случае - скорее цены вниз, чем вверх.
Рекомендация прежняя - не покупать в ближайший год.
якраз перед виборами "покращення" ... в шоколадних "цугцванг" ... а ще в липні 2019 запуск ринку е.е. та "вирівнювання" тарифу на електроенергію населення
Цунгцванг или нет - но любой исход (повышение цен для населения и получение транша, или неповышение цен и неполучение транша) - негативный фактор для КРЖН.
Я уже говорил, что единственное что останавливает меня от продажи Круш - это их высокая доходность.
При текущей аренде Круша окупается за 7 лет.
Значит, 7 Круш создают кеш-фло, достаточный для ежегодной покупки дополнительной Круши (правда, сейчас нет таких цен). 14 Круш гипотетически позволят покупать по 2 квартиры каждый год, и все за счет денег понаехов, которые зарабатывают их своим горбом и отдают хитрым лендлордам.
Ну и еще - я все-таки люблю Украину и где-то в глубине души надеюсь что все будет хорошо.
Этим я отличаюсь от лицемерных чуваков в вышиванках, типа реуса, к-ца, первого, коллеги Аирмакса, которые резко переходят на украинский, но жить, лечиться, учить детей почему то предпочитают в Чикаго (не путать с Чикагой).
Но сомнения гложат.
Заметьте - если в 2015 все обсуждали: покупать ли, и что именно, то сейчас уже все обсуждают больше продажи.
У кого какие мысли?
Думки такі. Не стидайся. Віддай бутилку віскі. Заплати штраф та пиши з Трібеки.
Респекта как после того случая с медсестрой в карцер закрыли - так до сих пор сидит. А без него скучно. Трибека, если круши вам обеспечивают кэшфлов, достаточный для скромной жизни с автопарком под настроение, малтипл мальвинами и парковкой в третьем ряду на Крещатике - то продавать их не стоит. Если нет, если этих денег впритык хватает только на коммуналь и хамон по праздникам - то продавайте и ищите более доходное применение своим деньгам.
Не совсем так! У меня один знакомый удачно сдает посуточно (вплоть до субаренды) в полтавской области 3-4 квартиры + свою дачу! Да не по киевским ценам, но и расходы на содержание и жизнь тоже не киевские. Потолок "хотелки" заработка разные. На фоне этого о Киевской недвиги даже не мечтает!
А какие не киевские цены и расходы? Продукты дороже, вода дороже ... Разве, что общественный транспорт дешевле. Люди на периферии выживают только за счет подсобного хозяйства и всего что с ним связано. Зарплаты по 5000, на бойлер откладывают всей семьей по 3 года.