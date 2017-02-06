Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Трибека, если круши вам обеспечивают кэшфлов, достаточный для скромной жизни с автопарком под настроение, малтипл мальвинами и парковкой в третьем ряду на Крещатике - то продавать их не стоит. Если нет, если этих денег впритык хватает только на коммуналь и хамон по праздникам - то продавайте и ищите более доходное применение своим деньгам.
Трибека же человек не глупый человек и понимает, что место - дерьмо, качество - дерьмо, входной билет - не дорогой и то что сейчас аренда составляем 10% годовых - это краткосрочно и в ближайшее время рынок все расставит по местам.