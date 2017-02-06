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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1401140214031404

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:13

  airmax78 написав:Трибека, если круши вам обеспечивают кэшфлов, достаточный для скромной жизни с автопарком под настроение, малтипл мальвинами и парковкой в третьем ряду на Крещатике - то продавать их не стоит. Если нет, если этих денег впритык хватает только на коммуналь и хамон по праздникам - то продавайте и ищите более доходное применение своим деньгам.

Трибека же человек не глупый человек и понимает, что место - дерьмо, качество - дерьмо, входной билет - не дорогой и то что сейчас аренда составляем 10% годовых - это краткосрочно и в ближайшее время рынок все расставит по местам.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:40

Новостройки в городе Милан

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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:53

  airmax78 написав:А без него скучно.

он после этого уже раз пять регистрировался и писал, в том числе на этой ветке. модераторы регулярно прибивают его клоны.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:35

UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
airmax78
 
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