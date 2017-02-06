Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:13
airmax78 написав:
Трибека, если круши вам обеспечивают кэшфлов, достаточный для скромной жизни с автопарком под настроение, малтипл мальвинами и парковкой в третьем ряду на Крещатике - то продавать их не стоит. Если нет, если этих денег впритык хватает только на коммуналь и хамон по праздникам - то продавайте и ищите более доходное применение своим деньгам.
Трибека же человек не глупый человек и понимает, что место - дерьмо, качество - дерьмо, входной билет - не дорогой и то что сейчас аренда составляем 10% годовых - это краткосрочно и в ближайшее время рынок все расставит по местам.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:40
UA
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:53
airmax78 написав:
А без него скучно.
он после этого уже раз пять регистрировался и писал, в том числе на этой ветке. модераторы регулярно прибивают его клоны.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:35
UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
airmax78
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:50
airmax78 написав: UA
Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
Тут даже сравнивать нечего: деловой, туристический и торговый город в ЕС и зачуханный Киев в котором даже мусор не вывозят и нет горячей воды.
BIGor
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:55
airmax78 написав: UA
Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
Да понятно че одна зп консьержки = 1 м кв. А квартплата 15 центов за метр, включая капремонт дома.
Зи. Мене тільки дивує що боско на березі 10 смуги це норм, а манхеттен ні....
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в Чет 21 чер, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:56
Интересно, можно ли вместо бесполезных сорняков высадить на своём балкончике например виноград?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Позитивчик
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:21
BIGor написав: airmax78 написав: UA
Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
Тут даже сравнивать нечего: деловой, туристический и торговый город в ЕС и зачуханный Киев в котором даже мусор не вывозят и нет горячей воды.
Про мусор в контексте Украина vs Италия лучше не вспоминать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D1%81
airmax78
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:22
Вкладчик1234 написав:
Интересно, можно ли вместо бесполезных сорняков высадить на своём балкончике например виноград?
А лучше - остеклить и присоединить к квартире.
airmax78
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