смешно)
как невозможность стеклить балконы и вешать кондеры может поднять ценник в советской вторичке?)
макс, вы очень далеки от народа
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:23
смешно)
как невозможность стеклить балконы и вешать кондеры может поднять ценник в советской вторичке?)
макс, вы очень далеки от народа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:45
Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:54
на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте
вы экстраполируете свои личные пунктики на всех
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:20
Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).
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