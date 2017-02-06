Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?
на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте вы экстраполируете свои личные пунктики на всех
Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).
airmax78 написав:Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?
на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте вы экстраполируете свои личные пунктики на всех
Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).
это я смеюсь над этим рынком и показываю ему факи, как захар) сегодня вентфасады и мопы, вчера красный кирпич и "евроремонты", завтра шото еще если у вас депрессия от таких пустяков начинается - шото с вами явно не так блин, да жилье на самом деле такая мелочь, ну не понравилось, ошибся с выбором - продал, купил шото другое, потом снова и снова - это ж жизнь, в ней многое может случится и случается попал на деньги, купив в неудачное время? так на то и жизнь шоп за все платить, вообще платить деньгами - гораздо выгоднее чем временем, или неиспользованными возможностями но жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру? бояться шо она подешевеет или отказаться от покупки из-за кондеров и застекленных балконов на фасаде? да бред в гробу, максим, карманов нет, а время никогда и никуда не приходит - оно только уходит, навсегда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр? Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
kingkongovets написав:это я смеюсь над этим рынком и показываю ему факи, как захар) сегодня вентфасады и мопы, вчера красный кирпич и "евроремонты", завтра шото еще если у вас депрессия от таких пустяков начинается - шото с вами явно не так блин, да жилье на самом деле такая мелочь, ну не понравилось, ошибся с выбором - продал, купил шото другое, потом снова и снова - это ж жизнь, в ней многое может случится и случается попал на деньги, купив в неудачное время? так на то и жизнь шоп за все платить, вообще платить деньгами - гораздо выгоднее чем временем, или неиспользованными возможностями но жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру? бояться шо она подешевеет или отказаться от покупки из-за кондеров и застекленных балконов на фасаде? да бред в гробу, максим, карманов нет, а время никогда и никуда не приходит - оно только уходит, навсегда
Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн. Потому что вентфасад и модный моп разрывают неохрущ как тузик грелку.
airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр? Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.
И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр? Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
Видовые, думаю, и по 10ке могут быть.
The flats come with a pretty hefty price tag though - a low-level 80 sqm apartment will set you back $845, 000, while a 200 sqm penthouse costs a whopping $2.6 million.
Что дальше, в ближайшие 1-2 года? Уверенно вверх? Уверенно вниз?
Меня вопрос цены недвижимости в ближайшие 1-2 года не интересует, потому что забетонировался и больше покупать не собираюсь. Продавать тоже (кроме плановой продажи того, что бралось под перепродажу). Меня больше интересует доход с аренды. Я не сторонник резких движений в инвестициях, в падение от сегодняшних низких цен не верю, да и пристроить приличную сумму с сопоставимой доходностью не знаю где.
Не совсем так! У меня один знакомый удачно сдает посуточно (вплоть до субаренды) в полтавской области 3-4 квартиры + свою дачу! Да не по киевским ценам, но и расходы на содержание и жизнь тоже не киевские. Потолок "хотелки" заработка разные. На фоне этого о Киевской недвиги даже не мечтает!
Львов и Одесса тоже периферия, а упали меньше Киева. Так что периферия бывает разная. Были мысли перекладываться в Киев, но в новострои поздно. Риски большие, на большинстве проектов из-за задержек доходность котлован-готовое вполне сопоставима с доходностью аренды без всяких рисков. Перекладываться вторичка-вторичка смысла нет. Выгода не очевидна, а убытки реальны. Как денег - простой, поиск варианта, ремонт/марафет, пересдача, так и времени, которое я не готов тратить на такую ерунду.