Додано: Чет 21 чер, 2018 20:34

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?

Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?



на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте

вы экстраполируете свои личные пунктики на всех на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьтевы экстраполируете свои личные пунктики на всех

Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов). Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).

это я смеюсь над этим рынком и показываю ему факи, как захар)сегодня вентфасады и мопы, вчера красный кирпич и "евроремонты", завтра шото ещеесли у вас депрессия от таких пустяков начинается - шото с вами явно не такблин, да жилье на самом деле такая мелочь, ну не понравилось, ошибся с выбором - продал, купил шото другое, потом снова и снова - это ж жизнь, в ней многое может случится и случаетсяпопал на деньги, купив в неудачное время? так на то и жизнь шоп за все платить, вообще платить деньгами - гораздо выгоднее чем временем, или неиспользованными возможностямино жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру? бояться шо она подешевеет или отказаться от покупки из-за кондеров и застекленных балконов на фасаде? да бредв гробу, максим, карманов нет, а время никогда и никуда не приходит - оно только уходит, навсегда