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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1403140414051406>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 938
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
197
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
175
Якість будівництва
15%
144
Всього голосів : 938
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:45

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Если запретить ур0д0вать фасады, то ценник подтянется даже в совкошлаке.


смешно)
как невозможность стеклить балконы и вешать кондеры может поднять ценник в советской вторичке?)
макс, вы очень далеки от народа

Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:54

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Если запретить ур0д0вать фасады, то ценник подтянется даже в совкошлаке.


смешно)
как невозможность стеклить балконы и вешать кондеры может поднять ценник в советской вторичке?)
макс, вы очень далеки от народа

Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?
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на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте
вы экстраполируете свои личные пунктики на всех
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:20

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?


на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте
вы экстраполируете свои личные пунктики на всех

Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?


на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте
вы экстраполируете свои личные пунктики на всех

Рынок вентфасадов и модных мопов смеется над вашим постом. Ну в самом деле, К-конговец, от вида второго дома у нормального человека начинается депрессия. В первом, возможно, купил бы квартиру даже такой фанат вентфасадов как я (несмотря на отсутствие этих самых вентфасадов).


это я смеюсь над этим рынком и показываю ему факи, как захар)
сегодня вентфасады и мопы, вчера красный кирпич и "евроремонты", завтра шото еще
если у вас депрессия от таких пустяков начинается - шото с вами явно не так
блин, да жилье на самом деле такая мелочь, ну не понравилось, ошибся с выбором - продал, купил шото другое, потом снова и снова - это ж жизнь, в ней многое может случится и случается
попал на деньги, купив в неудачное время? так на то и жизнь шоп за все платить, вообще платить деньгами - гораздо выгоднее чем временем, или неиспользованными возможностями
но жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру? бояться шо она подешевеет или отказаться от покупки из-за кондеров и застекленных балконов на фасаде? да бред
в гробу, максим, карманов нет, а время никогда и никуда не приходит - оно только уходит, навсегда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:20

  airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.

И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр?
Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:27

  kingkongovets написав:это я смеюсь над этим рынком и показываю ему факи, как захар)
сегодня вентфасады и мопы, вчера красный кирпич и "евроремонты", завтра шото еще
если у вас депрессия от таких пустяков начинается - шото с вами явно не так
блин, да жилье на самом деле такая мелочь, ну не понравилось, ошибся с выбором - продал, купил шото другое, потом снова и снова - это ж жизнь, в ней многое может случится и случается
попал на деньги, купив в неудачное время? так на то и жизнь шоп за все платить, вообще платить деньгами - гораздо выгоднее чем временем, или неиспользованными возможностями
но жить с женой и ребенком столько лет в аренде, имея возможность купить квартиру? бояться шо она подешевеет или отказаться от покупки из-за кондеров и застекленных балконов на фасаде? да бред
в гробу, максим, карманов нет, а время никогда и никуда не приходит - оно только уходит, навсегда

Ну КАК можно покупать квартиру в доме, внешний вид которого вызывает у вас отвращение? Я не понимаю. Так вы договоритесь до того, что и высота потолков не важна, и наличие подземного паркинга, и производитель и наполнение лифтов. Но рынок все расставляет на свои места: и в Автографе метр стоит овер 30К грн. а в соседнем новострое от Интергала - 19К грн.
Потому что вентфасад и модный моп разрывают неохрущ как тузик грелку.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:31

  барабашов написав:
  airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.

И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр?
Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?

Видовые, думаю, и по 10ке могут быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:43

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:UA Поинтересуйтесь прайсом на квартирки в этих висячих садах.

И сколько там после строителей - 8Кэвро/метр?
Или как в США на Манхэттене делают чистовую отделку под обои под покраску, плитку/паркет выбираете вы, а стены после подписи проэкта у застройщика хер снесёшь НЕ несущие?

Видовые, думаю, и по 10ке могут быть.


The flats come with a pretty hefty price tag though - a low-level 80 sqm apartment will set you back $845, 000, while a 200 sqm penthouse costs a whopping $2.6 million. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Перекладаю. 1 зп консєржки = 1 кв м видової.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:53

  Хитрый лендлорд написав:Давайте обсудим перспективы Кржн.

Что дальше, в ближайшие 1-2 года? Уверенно вверх? Уверенно вниз?

Меня вопрос цены недвижимости в ближайшие 1-2 года не интересует, потому что забетонировался и больше покупать не собираюсь. Продавать тоже (кроме плановой продажи того, что бралось под перепродажу). Меня больше интересует доход с аренды. Я не сторонник резких движений в инвестициях, в падение от сегодняшних низких цен не верю, да и пристроить приличную сумму с сопоставимой доходностью не знаю где.
  rusramzik написав:
  Хитрый лендлорд написав:На периферии владеть недвижимостью - гарантировано потерять деньги.

Не совсем так! У меня один знакомый удачно сдает посуточно (вплоть до субаренды) в полтавской области 3-4 квартиры + свою дачу! Да не по киевским ценам, но и расходы на содержание и жизнь тоже не киевские. Потолок "хотелки" заработка разные. На фоне этого о Киевской недвиги даже не мечтает!

Львов и Одесса тоже периферия, а упали меньше Киева. Так что периферия бывает разная.
Были мысли перекладываться в Киев, но в новострои поздно. Риски большие, на большинстве проектов из-за задержек доходность котлован-готовое вполне сопоставима с доходностью аренды без всяких рисков. Перекладываться вторичка-вторичка смысла нет. Выгода не очевидна, а убытки реальны. Как денег - простой, поиск варианта, ремонт/марафет, пересдача, так и времени, которое я не готов тратить на такую ерунду.
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