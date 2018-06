Додано: Чет 21 чер, 2018 19:54

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: Если запретить ур0д0вать фасады, то ценник подтянется даже в совкошлаке. Если запретить ур0д0вать фасады, то ценник подтянется даже в совкошлаке.



смешно)

как невозможность стеклить балконы и вешать кондеры может поднять ценник в советской вторичке?)

Дома одного года постройки, стоят друг напротив друга. Допустим из первого выгоняют Киевэнерго. В каком из двух домов вы бы купили квартиру и заплатили больше?



на внешний вид фасадов я бы смотрел в последнюю очередь, поверьте

